Moc práce. Úřad vzdal správu dluhu úzkokokolejky

„K dotazu soudu na vysvětlení svého postupu ohledně dalšího neusilování o členství ve věřitelském výboru zástupkyně ministerstva pro místní rozvoj uvádí, že jde o časové důvody,“ uvádí se v zápisu z jednání výboru. Úřad svůj vliv ve věřitelském výboru nyní bagatelizuje. Celkově drží dluh ve výši 2,8 milionu korun, který vznikl nedodržením podmínek dotačního programu ROP Jihovýchod tím, že nebyla dodržena dvanáctiletá udržitelnost dotace.

„Pro srovnání, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má pohledávku ve výši 77,6 milionu korun; Raiffeisenbank přes 50 milionů korun a Česká správa sociálního zabezpečení přes 25 milionů korun,“ uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Valeczko. Podle něj o odstoupení z věřitelského výboru nebylo vedení ministerstva informováno a nyní úřad činí kroky k tomu, aby se opět mohl vrátit.

Vyjádření ministerstva ale neodpovídá tomu, co stojí v zápisu z jednání, uvádí insolvenční soud, kdy zástupkyně úřadu konstatuje, že opuštění funkce je v souladu s politikou MMR a je ve shodě s jejími nadřízenými a vedením.

I zástupce zmiňovaného státního fondu ale podle senátora Jaroslava Chalupského (nestr.) zvažoval, že věřitelský výbor opustí.

„Musel jsem intervenovat, aby v něm zástupce SFDI zůstal, protože měl zaječí úmysly. Chápu, je to práce, ale stát nemůže rezignovat na výkon svých práv a musí hájit své pohledávky a také přihlížet k veřejnému zájmu lidí,“ uvedl Chalupský.

Pokud by věřitelský výbor opustil i zástupce dopravního fondu, změnil by se poměr sil ve věřitelském výboru ze silné státní pozice tři ku dvěma v neprospěch státních institucí, protože zájmy státu by hájila jen státní správa sociálního zabezpečení s uvedeným 25milionovým dluhem.

Celkem přitom společnost Jindřichohradecké místní dráhy dluží zhruba 360 milionů korun a podle insolvenčního soudu není příliš reálné, že by se po dlužníkem navrhované reorganizaci provoz změnil na ziskový a firma začala se splácením svých závazků.

Na začátku roku totiž společnost přišla o oprávnění provozovatele drah a během února rovněž o licenci na provoz drážní dopravy. Veškeré příjmy v součinnosti tak plynou z poskytování ubytování, provozu kavárny a především z výnosů z doposud funkčních opravárenských dílen. Ty mají do konce roku nasmlouvané zakázky v objemu tří milionů korun.

Obnovení provozu, byť v omezeném rozsahu, by ale mohl být problém. Protože stávající společnost o licenci na dopravu přišla, bylo by nutné, aby provoz zajišťoval někdo jiný. Ani tento model by ale podle insolvenční správkyně kýžený výsledek nepřinesl, protože příjmy z poplatků za užití kolejí a další drážní infrastruktury by pokryly provozní náklady a údržbu tratí. Soud proto upřednostnil vyhlášení konkurzu a odprodej novému zájemci. Ti se v průběhu řízení objevili dva. Jde o společnosti Gepard Expres a WTT.

Na základě jednání z 8. června věřitelé (tentokráte bez zástupce MMR) předpokládají, že provoz by se mohl obnovit nejdříve letos v srpnu. Srpnové datum souvisí se snahou společnosti WTT, respektive její dceřiné společnosti good thing získat oprávnění pro provoz osobní železniční dopravy. Doposud se totiž firma z Písecka, jejíž celé jméno je Wood Train Transport, profilovala jako nákladní dopravce se zaměřením na převoz dřeva.

Druhá jmenovaná společnost zkušenost s osobní dopravou včetně železniční má. Vypravuje mimo jiné linky z Brna na vídeňské letiště.