Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Luxusní automobil se označoval v době svého uvedení v Ženevě v roce 2019 za nejdražší nové auto na světě. Automobilka jej vyrobila pouze v jediném exempláři.
Pod kapotou La Voiture Noire se skrývá osmilitrový šestnáctiválcový motor se čtyřmi turbodmychadly, který poskytuje ohromujících 1 500 koní. Hypervůz proto může dosáhnout rychlosti až 427 kilometrů za hodinu a byl inspirován legendárním Bugatti Type 57 SC Atlantic – modelem, který byl dlouho považován za „svatý grál“ motorismu, jak uvádí Luxury Auto News.
|
VIDEO: 417 km/h. Český miliardář zkoušel na německé dálnici své Bugatti
Ručně vyřezávaná karoserie z uhlíkových vláken přispívá k jeho statusu nejunikátnějšího motoru na planetě. Alex Hirschi, spoluzakladatel společnosti SBX Cars, řekl: „Když byl La Voiture Noire poprvé představen světu, všem spadla čelist. Tento jedinečný Bugatti je svatým grálem hyperaut.“
„Nyní společnost SBX Cars dává někomu šanci vlastnit tuto krásku a oslavit důležitou část historie Bugatti. Upřímně řečeno, je to příležitost, která se naskytne jen jednou za život, a jsem velmi nadšený, že jsem její svědkem,“ dodal.
Neexistuje žádná orientační cena, ale odhaduje se, že v době výroby měl hodnotu 14 milionů liber, tedy v přepočtu 413 milionů korun.