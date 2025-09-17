Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až 427 kilometrů za hodinu. Prodejem se zabývá společnost SBX Cars ve spolupráci se společností Broad Arrow.
Jedinečný model La Voiture Noire společnosti Bugatti jde do prodeje. V době svého uvedení byl považován za nejdražší auto na světě. (17. záři 2025) | foto: Profimedia.cz

Luxusní automobil se označoval v době svého uvedení v Ženevě v roce 2019 za nejdražší nové auto na světě. Automobilka jej vyrobila pouze v jediném exempláři.

Pod kapotou La Voiture Noire se skrývá osmilitrový šestnáctiválcový motor se čtyřmi turbodmychadly, který poskytuje ohromujících 1 500 koní. Hypervůz proto může dosáhnout rychlosti až 427 kilometrů za hodinu a byl inspirován legendárním Bugatti Type 57 SC Atlantic – modelem, který byl dlouho považován za „svatý grál“ motorismu, jak uvádí Luxury Auto News.

Ručně vyřezávaná karoserie z uhlíkových vláken přispívá k jeho statusu nejunikátnějšího motoru na planetě. Alex Hirschi, spoluzakladatel společnosti SBX Cars, řekl: „Když byl La Voiture Noire poprvé představen světu, všem spadla čelist. Tento jedinečný Bugatti je svatým grálem hyperaut.“

„Nyní společnost SBX Cars dává někomu šanci vlastnit tuto krásku a oslavit důležitou část historie Bugatti. Upřímně řečeno, je to příležitost, která se naskytne jen jednou za život, a jsem velmi nadšený, že jsem její svědkem,“ dodal.

Neexistuje žádná orientační cena, ale odhaduje se, že v době výroby měl hodnotu 14 milionů liber, tedy v přepočtu 413 milionů korun.

