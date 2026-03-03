Vybrané odlety přinesly pasažérům určitou úlevu, ale neznamenají návrat k běžnému provozu. Podle portálu Flightradar24 odletělo v pondělí během tříhodinového časového úseku z Abú Zabí nejméně 16 letů společnosti Etihad směřujících do Islámábádu, Paříže, Amsterdamu, Bombaje, Moskvy a Londýna. Na webových stránkách letecké společnosti však bylo uvedeno, že všechny pravidelné komerční lety zůstávají pozastaveny až do středečního odpoledne píše portál The Guardian.
Společnost Emirates uvedla, že pasažéři s dřívějšími rezervacemi budou mít přednost při výběru sedadel na palubě omezených letů, které plánuje provozovat od pondělního večera.
Společnost FlyDubai uvedla, že v pondělí bude provozovat čtyři lety odlétající z města a dalších pět přilétajících letadel. Dodala, že letové řády se mohou rychle měnit v závislosti na vývoji situace.
S podporou vlády
I po zrušení omezení se nemusí komerční lety obnovit okamžitě. „Letecké společnosti, které provozují repatriační lety, tak činí s podporou vlády a jejich domovské země mohou převzít část finančního rizika,“ uvedl Henry Harteveldt, prezident společnosti Atmosphere Research Group zabývající se průzkumem trhu cestovního ruchu.
„Pokud země znovu otevřou svůj vzdušný prostor, bude to určitě užitečné,“ dodal Harteveldt. Letecké společnosti však podle něj neobnoví provoz, dokud nebudou mít úplnou jistotu, že riziko útoku na jejich letadla je nulové nebo co nejblíže nule.
|
V pondělí z Ománu poletí čtyři repatriační lety s uvázlými Čechy, oznámil Babiš
Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že asi 30 000 turistů z této země uvázlo na výletních lodích, v hotelech nebo na uzavřených letištích na Blízkém východě. Tamní vláda oznámila, že plánuje vyslat letadla do Ománu a Saúdské Arábie, aby evakuovala nemocné cestující, děti a těhotné ženy, a zároveň spolupracuje s leteckými společnostmi na pomoci ostatním.
V úterý ráno největší evropská cestovní kancelář Tui oznámila, že od úterka začne ve spolupráci s leteckými společnostmi Etihad, Emirates a Qatar Airways nabízet lety domů pro svých 10 000 zákazníků uvázlých na Blízkém východě.
„Očekáváme, že dnes s těmito společnostmi uskutečníme první lety, abychom naše hosty dopravili zpět,“ řekl generální ředitel Sebastian Ebel televizní stanici NTV.
Opusťte Blízký východ
V pondělí pozdě večer americké ministerstvo zahraničí vyzvalo státní příslušníky, aby okamžitě opustili více než tucet zemí na Blízkém východě, včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Důvodem je zhoršující se konflikt vyvolaný sobotními útoky USA a Izraele na Írán.
|
Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
„Američtí občané by měli opustit tyto země pomocí dostupných komerčních dopravních prostředků z důvodu bezpečnostních rizik,“ oznámila Mora Namdarová, náměstkyně ministra zahraničí pro konzulární záležitosti. Uvedla, že USA nezorganizovaly žádné vlastní repatriační lety.
Filipíny v pondělí zvýšily své cestovní doporučení pro Spojené arabské emiráty a zařadily je – spolu s Bahrajnem, Kuvajtem, Katarem a Saúdskou Arábií – na úroveň, která automaticky spouští zákaz vysílání nově najatých filipínských pracovníků, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí této země.
|
V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje
Indonésie uvedla, že více než 58 000 jejích občanů uvázlo v Saúdské Arábii, kde během ramadánu navštěvovali svatá místa islámu v Mekce a Medíně.
V Dubaji uvázlo také asi dva tisíce Jihokorejců, uvedl v úterý zákonodárce Kim Young-bae. Ministerstvo zahraničí podle jeho slov pracuje na zajištění jejich návratu, uzavírá britský portál.