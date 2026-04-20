Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Jan Dvořák
  16:00
Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z nejnestabilnějších námořních tras na světě. Díky čtyřem desetiletím stráveným na moři dokáže podle svých slov situaci přizpůsobit. Na rozdíl od mnoha námořníků, kteří kvůli obavám jeho loď již opustili.

Pro kapitána-veterána, který pracuje na moři od roku 1984 a prožil desítky let plné nepokojů, včetně íránsko-irácké války a války v Perském zálivu v roce 1991, nejsou aktuální nepřátelské akce vůči plavidlům ničím novým. „Práce se stala skutečným rizikem; nevíme dne ani hodiny, kdy nás může zasáhnout bombardování. Plujeme ohnivou koulí,“ říká.

Již čtyři měsíce se spolu s posádkou plaví na palubě tankeru Sea Moon pod vlajkou Palau z Adenského zálivu směrem k Ománskému zálivu, aby vyložili náklad ropy v jemenském přístavu Ras Isa.

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984 a prožil desítky let plné nepokojů, včetně íránsko-irácké války a války v Perském zálivu v roce 1991, nejsou nepřátelské akce vůči lodím ničím novým. (20. dubna 2026)
Vzhledem k nebezpečnosti situace absolvuje posádka pravidelné bezpečnostní nácviky, aby byla připravena na případné útoky. „Nacvičili jsme s nimi, jak reagovat, pokud by loď byla nedej bože cílem ostřelování,“ říká kapirán tankeru Sea Moon Rahman Al-Jubouri. (20. dubna 2026)
Již čtyři měsíce se spolu s posádkou plaví na palubě tankeru plujícího pod vlajkou Palau z Adenského zálivu směrem k Ománskému zálivu, aby vyložili náklad ropy v jemenském přístavu Ras Isa. (20. dubna 2026)
„Trpíme tím, že jsme daleko od svých rodin a domovů,“ říká Rahman Al-Jubouri, kapitán ropného tankeru Sea Moon, který se plaví nebezpečnými vodami Blízkého východu. (20. dubna 2026)
17 fotografií

Vzhledem k nebezpečnosti situace absolvuje posádka pravidelné nácviky, aby byla připravena na případné útoky. „Nacvičili jsme s nimi, jak reagovat, pokud by loď byla nedej bože cílem ostřelování,“ říká.

V loňském roce, když jeho loď kotvila v jemenském přístavu, již posádka i on něco takového zažili. „Okamžitě jsem přeřezal lana, nastartoval motory a na vlastní riziko opustil přístav, abych ochránil posádku i loď,“ řekl.

Při odplouvání zasáhly jeho tanker střepiny, které naštěstí způsobily menší škody, ale posádka vyvázla bez zranění. Navzdory přetrvávajícímu nebezpečí se loď později vrátila do přístavu a pokračovala v plánované plavbě. Ne všichni členové jeho posádky však dokážou snášet nebezpečí spojená s touto prací. Jak kapitán uvedl, jeho tým se ztenčil z 27 námořníků na sedmnáct. Odradil je strach.

Psychickou zátěž umocňují dlouhé pobyty na moři. Al-Jubouri už čtyři měsíce neviděl svou rodinu. Stejně jako mnoho jiných námořníků i jemu se po domově stýská. „Trpíme tím, že jsme daleko od svých rodin a domovů,“ říká.

Ačkoli přístup k internetu na palubě umožňuje členům posádky zůstat v kontaktu, vzdálenost se v kontextu napětí způsobeného probíhající válkou jeví obzvláště krutá. Alespoň že zásoby základních potřeb jsou na lodi zatím stabilní. Potraviny a balená voda se v přístavech pravidelně doplňují a tak o žádném větším nedostatku zatím nemůže být řeč.

Pod křížovou palbou

Válka uvrhla obchodní lodě do křížové palby regionálního konfliktu uprostřed přetrvávajícího napětí mezi Washingtonem a Teheránem ohledně Hormuzského průlivu. Íránské síly a spřízněné skupiny zaútočily na několik tankerů. Občasné narušení provozu a hrozby uzavření Hormuzského průlivu, který představuje klíčový úzký průchod pro globální dodávky ropy, rovněž vedly k zpožděním, přesměrování nebo uvíznutí lodí v Perském zálivu.

Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Na sociální síti Truth Social to v neděli oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.

Převzetí kontroly nad lodí plující pod íránskou vlajkou vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně provozu ve strategicky důležitém průlivu. Přichází v době, kdy se Washington připravuje na druhé kolo osobních jednání s Íránem. Za několik dnů má také skončit křehké příměří.

