Pro kapitána-veterána, který pracuje na moři od roku 1984 a prožil desítky let plné nepokojů, včetně íránsko-irácké války a války v Perském zálivu v roce 1991, nejsou aktuální nepřátelské akce vůči plavidlům ničím novým. „Práce se stala skutečným rizikem; nevíme dne ani hodiny, kdy nás může zasáhnout bombardování. Plujeme ohnivou koulí,“ říká.
Již čtyři měsíce se spolu s posádkou plaví na palubě tankeru Sea Moon pod vlajkou Palau z Adenského zálivu směrem k Ománskému zálivu, aby vyložili náklad ropy v jemenském přístavu Ras Isa.
Vzhledem k nebezpečnosti situace absolvuje posádka pravidelné nácviky, aby byla připravena na případné útoky. „Nacvičili jsme s nimi, jak reagovat, pokud by loď byla nedej bože cílem ostřelování,“ říká.
V loňském roce, když jeho loď kotvila v jemenském přístavu, již posádka i on něco takového zažili. „Okamžitě jsem přeřezal lana, nastartoval motory a na vlastní riziko opustil přístav, abych ochránil posádku i loď,“ řekl.
|
Při odplouvání zasáhly jeho tanker střepiny, které naštěstí způsobily menší škody, ale posádka vyvázla bez zranění. Navzdory přetrvávajícímu nebezpečí se loď později vrátila do přístavu a pokračovala v plánované plavbě. Ne všichni členové jeho posádky však dokážou snášet nebezpečí spojená s touto prací. Jak kapitán uvedl, jeho tým se ztenčil z 27 námořníků na sedmnáct. Odradil je strach.
Psychickou zátěž umocňují dlouhé pobyty na moři. Al-Jubouri už čtyři měsíce neviděl svou rodinu. Stejně jako mnoho jiných námořníků i jemu se po domově stýská. „Trpíme tím, že jsme daleko od svých rodin a domovů,“ říká.
Ačkoli přístup k internetu na palubě umožňuje členům posádky zůstat v kontaktu, vzdálenost se v kontextu napětí způsobeného probíhající válkou jeví obzvláště krutá. Alespoň že zásoby základních potřeb jsou na lodi zatím stabilní. Potraviny a balená voda se v přístavech pravidelně doplňují a tak o žádném větším nedostatku zatím nemůže být řeč.
Pod křížovou palbou
Válka uvrhla obchodní lodě do křížové palby regionálního konfliktu uprostřed přetrvávajícího napětí mezi Washingtonem a Teheránem ohledně Hormuzského průlivu. Íránské síly a spřízněné skupiny zaútočily na několik tankerů. Občasné narušení provozu a hrozby uzavření Hormuzského průlivu, který představuje klíčový úzký průchod pro globální dodávky ropy, rovněž vedly k zpožděním, přesměrování nebo uvíznutí lodí v Perském zálivu.
|
Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Na sociální síti Truth Social to v neděli oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.
Převzetí kontroly nad lodí plující pod íránskou vlajkou vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně provozu ve strategicky důležitém průlivu. Přichází v době, kdy se Washington připravuje na druhé kolo osobních jednání s Íránem. Za několik dnů má také skončit křehké příměří.