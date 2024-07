Strojvůdce japonského metra si v práci pobrukoval, dopravce se omlouvá

Vlak jedoucí na lince Fukutošin mířil ze stanice Šonandai do Kawagoe-ši, když strojvůdce zapomněl vypnout mikrofon. Video zachycující jeho zpěv zachytil některý z cestujících, následně se rychle rozšířilo na sociálních sítích. Podle portálu Sankei.com šlo o píseň povzbuzující profesionální baseballový tým Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Baseball je totiž v Japonsku mezi diváky velmi populární.

„Přestože provoz vlaku nebyl nijak ovlivněn, omlouváme se za obavy a nepříjemnosti způsobené našim zákazníkům,“ uvedla pak společnost v omluvě. Broukání podle ní mohlo některým cestujícím navodit stav, že se cítili nesví.

Tokyo Metro has apologized to passengers after a train driver on the Fukutoshin line committed an awful crime. His sin? Humming some bars to the baseball team Nippon-Ham Fighter’s song “Fighters Sanka” w/ the train mic on. Most online commenters seem to think it was endearing. pic.twitter.com/sCQVkYLxG7