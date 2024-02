Japonci šílí po vozících vyřazených z vlaků. Zájemců je víc, než dopravce nabízí

Jednoduché a praktické vozíky sloužily desítky let bez problémů v uličkách oblíbených rychlovlaků, když hladovým cestujícím, kteří se řítili rychlostí přibližně 186 km/h, přivážely uličkami občerstvení.

Vozíky na potraviny, do nichž se vejde až 50 kg jídla a pití, nabídly dráhy k prodeje v lednu krátce poté, kdy loni na podzim společnost Central Japan Railway Company ukončila službu prodeje jídla a pití na oblíbené trase šinkanzenů z Tokia do Ósaky. Zdůvodnila to jak nedostatkem personálu, tak i nedostatečnou poptávkou ze strany cestujících. Ti si nyní podle ní zásoby občerstvení do vlaku na 500 km dlouhou cestu kupují raději v nádražních prodejnách.

„Prodej se snížil kvůli rostoucímu počtu obchodů se smíšeným zbožím a dalších obchodů v okolí stanic,“ vysvětlil zástupce společnosti. Navíc je stále podle něj obtížnější zajistit prodejní personál kvůli nedostatku pracovníků.

With the Tokaido Shinkansen discontinuing its food trolley service, cart operator Kawajiri Madoka bids a tearful farewell to a job she’s loved for 20 years. pic.twitter.com/I5hBNUELVX

Firma měla původně v plánu vozíky zlikvidovat, ale zájem milovníků vlakové dopravy ji přesvědčili, aby je raději nabídla k prodeji. Za jeden vozík si účtuje 100 000 jenů (17 300 Kč). Když začátkem tohoto měsíce dráhy online nabídly 50 vozíků k prodeji, okamžitě obdržely bezmála dva tisíce žádostí.

Mezi nadšenci, kteří mohli podat maximálně dvě nabídky, jsou jak školní jídelny, tak i jednotlivci, kteří doufají, že asi 110 cm vysoké a jen 33 cm úzké vozíky ozdobí jejich kuchyni. Podle deníku Asahi Šimbun měly vozíky zadní brzdu, která se automaticky zablokovala pokaždé, když personál cateringu sundal ruce z řízení, zatímco předními koly bylo možné manévrovat, když s nimi obsluha překonávala nerovnosti mezi vagony.

V Japonsku začaly sloužit krátce poté, co byl před olympijskými hrami v Tokiu v roce 1964 uveden do provozu první šinkanzen. Ten letos slaví 60. výročí svého „narození“.

After withdrawing in-car trolley sales on shinkansen, JR Tokai has decided to sell off 50 old trolleys at 100,000 yen each. Demand is expected to be high, so buyers will be chosen by lottery. https://t.co/AzclTuWYY5 pic.twitter.com/2oyx8Zelnk