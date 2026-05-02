Letiště Haneda patří k nejrušnějším v Japonsku a ročně odbaví přes 60 milionů cestujících. Čínská firma Unitree Robotics, která stroje vyrábí, si od novinky slibuje, že uleví zaměstnancům, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, píše britský deník The Guardian.
Roboti v testech dokázali přesouvat zavazadla nebo komunikovat s kolegy jednoduchými gesty. Jsou přibližně 130 centimetrů vysocí. Na jedno nabití vydrží pracovat zhruba dvě až tři hodiny a do budoucna by mohli pomáhat například i při úklidu letových kabin. Lidští zaměstnanci ale z letiště nezmizí. Klíčové činnosti, jako je bezpečnost, zůstanou pořád na nich.
Japonsko se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil a zároveň do země přijíždí stále více turistů. Jen v prvních dvou měsících letošního roku jich bylo přes sedm milionů.
Podle odhadů bude země do roku 2040 potřebovat více než 6,5 milionu zahraničních pracovníků, aby udržela ekonomický růst. Nasazení robotů má být jedním z řešení.