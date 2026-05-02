Tokijské letiště má nové pomocníky. Se zavazadly pomáhají humanoidní roboti

  15:00
Společnost Japan Airlines začne od května testovat humanoidní roboty na letišti Haneda v Tokiu. Stroje mají pomáhat s manipulací zavazadel v době rostoucího turismu a nedostatku pracovních sil. Podle firmy jde o test, který potrvá do roku 2028. Pokud se osvědčí, mohli by pomáhat dlouhodobě.

Letiště Haneda patří k nejrušnějším v Japonsku a ročně odbaví přes 60 milionů cestujících. Čínská firma Unitree Robotics, která stroje vyrábí, si od novinky slibuje, že uleví zaměstnancům, kteří vykonávají fyzicky náročnou práci, píše britský deník The Guardian.

Robot pomáhá s prací na letišti Haneda v Tokiu. (27. dubna 2026)
Představení nového robota v hangáru letiště Haneda v Tokiu (27. dubna 2026)
Robot na japonském letišti Haneda odbavuje kufry. (27. dubna 2026)
Zlínská škola Orbis představila humanoidního robota, který se zapojí do výuky. (15. dubna 2026)
Roboti v testech dokázali přesouvat zavazadla nebo komunikovat s kolegy jednoduchými gesty. Jsou přibližně 130 centimetrů vysocí. Na jedno nabití vydrží pracovat zhruba dvě až tři hodiny a do budoucna by mohli pomáhat například i při úklidu letových kabin. Lidští zaměstnanci ale z letiště nezmizí. Klíčové činnosti, jako je bezpečnost, zůstanou pořád na nich.

Japonsko se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovních sil a zároveň do země přijíždí stále více turistů. Jen v prvních dvou měsících letošního roku jich bylo přes sedm milionů.

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Podle odhadů bude země do roku 2040 potřebovat více než 6,5 milionu zahraničních pracovníků, aby udržela ekonomický růst. Nasazení robotů má být jedním z řešení.

