Jako první Disney. Panamským kanálem proplula dosud největší osobní loď

Panamský průplav zaznamenal v pondělí 2. února významný milník své historie. Poprvé jím proplula největší osobní loď co do kapacity a hrubé tonáže. Výletní loď Disney Adventure typu Neopanamax, kterou provozuje společností Disney Cruise Line, má výtlak 208 000 tun a je schopna přepravit přibližně 6 700 cestujících.

Správce průplavu Ricaurte Vasquez Morales předal kapitánovi lodi pamětní desku při příležitosti jejího prvního průjezdu. „Tato událost zdůrazňuje schopnost průplavu řídit rozsáhlé operace s přesností, efektivitou a bezpečností i globální vedoucí postavení průplavu v oblasti logistiky,“ řekl Morales podle stránek Panamského průplavu.

Výletní loď Disney Adventure kotví u plavebních komor Agua Clara Panamského průplavu v Colónu v Panamě. (2. února 2026)
Výletní loď Disney Adventure je největší osobní loď, která kdy proplula touto vodní cestou. (2. února 2026)
Pasažéři výletní lodi Disney Adventure z přídě sledují, jak plavidlo absolvuje svou první plavbu Panamským průplavem. (2. února 2026)
Výletní loď Disney Adventure absolvuje svou první plavbu Panamským průplavem. (2. února 2026)
Průjezd lodi kanálem vyžadoval rozsáhlou multidisciplinární koordinaci, což potvrdilo nejvyšší standardy efektivity a bezpečnosti Panamského průplavu. Dosavadní rekord největšího osobního plavidla, které proplulo kanálem, držela loď Norwegian Bliss s kapacitou 5 000 cestujících a 168 000 BRT.

Suverenita průplavu je nesporná, vzkázal šéf panamské diplomacie Trumpovi

Tato událost také signalizuje rostoucí důvěru výletních lodních společností v používání Panamského průplavu jako součásti globálních itinerářů, zejména pro lodě s vysokou kapacitou. Pro průplav se tato důvěra promítá do silnějších vazeb s odvětvím výletních plaveb a pokračující role v propojování hlavních turistických trhů.

Výletní loď Disney Adventure pojme přibližně 6 700 cestujících, 2 500 členů posádky a disponuje 2 111 kajutami. Mezi její nejvýznamnější atrakce patří umělecké dílo na přídi s kapitánem Mickeyem, nejdelší horská dráha instalovaná na lodi a Zahrada představivosti, která zahrnuje třípatrovou instalaci hradu.

Plavidlo je jednou z pěti výletních lodí, které absolvují svou panenskou plavbu během sezony 2025–2026, spolu s loděmi AIDAdiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent a Star Seeker. Pro fiskální rok 2026 se očekává, že kanálem propluje více než 40 výletních lodí typu Neopanamax.

IKEA má za sebou rekordní rok. Dále zlevňuje a chystá nové prodejny

ilustrační snímek

Nábytkářský gigant IKEA má za sebou rekordní fiskální rok 2025. V Česku dosáhl celkového maloobchodního obratu 13 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 3,1 procenta. Společnost zároveň...

3. února 2026

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

3. února 2026

