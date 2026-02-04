Správce průplavu Ricaurte Vasquez Morales předal kapitánovi lodi pamětní desku při příležitosti jejího prvního průjezdu. „Tato událost zdůrazňuje schopnost průplavu řídit rozsáhlé operace s přesností, efektivitou a bezpečností i globální vedoucí postavení průplavu v oblasti logistiky,“ řekl Morales podle stránek Panamského průplavu.
Průjezd lodi kanálem vyžadoval rozsáhlou multidisciplinární koordinaci, což potvrdilo nejvyšší standardy efektivity a bezpečnosti Panamského průplavu. Dosavadní rekord největšího osobního plavidla, které proplulo kanálem, držela loď Norwegian Bliss s kapacitou 5 000 cestujících a 168 000 BRT.
Tato událost také signalizuje rostoucí důvěru výletních lodních společností v používání Panamského průplavu jako součásti globálních itinerářů, zejména pro lodě s vysokou kapacitou. Pro průplav se tato důvěra promítá do silnějších vazeb s odvětvím výletních plaveb a pokračující role v propojování hlavních turistických trhů.
Výletní loď Disney Adventure pojme přibližně 6 700 cestujících, 2 500 členů posádky a disponuje 2 111 kajutami. Mezi její nejvýznamnější atrakce patří umělecké dílo na přídi s kapitánem Mickeyem, nejdelší horská dráha instalovaná na lodi a Zahrada představivosti, která zahrnuje třípatrovou instalaci hradu.
Plavidlo je jednou z pěti výletních lodí, které absolvují svou panenskou plavbu během sezony 2025–2026, spolu s loděmi AIDAdiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent a Star Seeker. Pro fiskální rok 2026 se očekává, že kanálem propluje více než 40 výletních lodí typu Neopanamax.