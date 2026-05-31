Jak se cestovalo v roce 1895. Společnost nabízí plavbu v jedinečné retrokajutě

Autor:
  9:00
Lodní společnost HX Expeditions slaví 130 let činnosti svých průkopnických expedic. Při této příležitosti představila svým klientům jedinečný zážitek s přenocováním, který nyní nabízí na palubě jedné ze svých lodí. Cestovatelé si budou moci rezervovat plavbu v kajutě s interiérem ve stylu z roku 1896 včetně baru ze sudu, viktoriánské palandy a také dobového dřevěného sedátka na toaletě.

Přesně před sto třiceti lety vyplula z norského přístavu Hammerfest na Špicberky v rámci vůbec první průkopnické arktické expedice na světě loď DS Lofoten. Společnost HX Expeditions připravila při této příležitosti pro své klienty jedinečný zážitek, jak si tuto událost připomenout.

„Tato kajuta má uctít naše kořeny, neboť někdy cesta k vytvoření něčeho smysluplného odráží cesty, které podnikáme na moři,“ řekl Gebhard Rainer, generální ředitel společnosti HX Expeditions v tiskovém prohlášení firmy.

Kajuta 1896 je nyní k dispozici na vybraných plavbách lodi MS Fridtjof Nansen v průběhu roku 2026 a společnost ji zájemcům nabízí jako volitelný upgrade za 100 eur za noc a osobu. (26. května 2026)
Tuto kajutu, dostupnou výhradně pro hosty plavící se na palubě lodi MS Fridtjof Nansen, lze podle společnosti rezervovat jako jednodenní doplněk buď před odjezdem, nebo přímo na palubě během plavby. Kajuta s tajným barem a historickými námořními artefakty má dokonce i speciální vůní inspirovanou slaným vzduchem a starým dřevem.

Autentická atmosféra

Interiér obsahuje více než dvě desítky různých dobových kusů nábytku, jako jsou palandy (pro dva hosty) a samostatná postel, dřevěné truhly, židle, stoličky, skříně, staromódní psací stůl a dokonce i skrytý bar v sudu.

Ručně vyrobený dřevěný interiér – včetně obložení stěn, stropních trámů a podlahy – je navržen tak, aby připomínal výpravné lodě z konce 19. století. Na vytvoření tohoto prostoru se použilo více než 140 kusů dřeva, včetně 28 metrů čtverečních recyklovaných starých dubových prken. Na stěny a stropy padlo 90 metrů čtverečních recyklovaných starých prken z někdejší stodoly.

Lůžková část je inspirovaná dobovým stylem a využívá recyklované dřevo pocházející ze staré chaty v Německu. To umocňuje navodit autentickou atmosféru místnosti až po staromódní dřevěné sedátko na toaletě. Ústředním bodem kajuty je reprezentativní krb inspirovaný kamny na dřevo používanými na palubách raných výpravných lodí, doplněný detaily imitujícími kámen a náladovým osvětlením.

HX Expeditions

je nejstarší společností na světě zabývající se expedicí na výletních lodích a největším poskytovatelem expedic do Antarktidy, která již od roku 1896 provází zvídavé cestovatele na zážitkových dobrodružstvích.

Společnost HX se sídlem v Londýně zaměstnává po celém světě téměř tisíc odborníků a provozuje flotilu pěti moderních lodí, které plují do více než 250 destinací ve více než 30 zemích.

Je známá svými polárními expedicemi a zážitkovými plavbami za oběma polárními kruhy, kombinuje ochranu přírody, vědu a vzdělávání, aby svým zákazníkům přinesla nezapomenutelné zážitky z cestování.

Jako průkopník v oblasti odpovědných expedičních plaveb byla společnost HX první výletní společností, která přestala používat těžký topný olej, zakázala ve všech svých provozech zbytečné jednorázové plasty a zavedla expediční lodě s hybridním pohonem.

Průzkumný člun společnosti HX Expeditions během cesty do Antarktidy (9. dubna 2026)

Kajuta 1896 je nyní k dispozici na vybraných plavbách lodi MS Fridtjof Nansen v průběhu roku 2026 a společnost ji zájemcům nabízí jako volitelný upgrade za sto eur za noc a osobu. Dostupnost je striktně omezena na jednu noc na hosta (maximálně tři hosté na rezervaci) na jednu plavbu.

Kajuta bude během každé plavby lodi přístupná i k prohlídce, to všem klientům na palubě lodi MS Fridtjof Nansen umožní vstoupit do tohoto působivého prostoru a zúčastnit se přednášek historiků, kteří se zabývají ranou expediční tradicí společnosti HX. Zájemci si mohou rovněž kajutu rezervovat i prostřednictvím aplikace.

Polovina všech všech zisků z retrokajuty půjde na konto nadace HX Foundation, které podporuje iniciativy v oblasti ochrany přírody, vědy a kulturního dědictví.

Jedinečný prostor

Kajutu navrhla a zrealizovala společnost AROS Marine, jeden z předních evropských specialistů na interiéry lodí, v úzké spolupráci s hotelovým provozním týmem společnosti HX. Společnost, známá především svými moderními námořními interiéry, v tomto projektu dostala vzácnou příležitost plně se ponořit do historického designu – a to na základě rozsáhlého historického výzkumu.

„V AROS reagujeme na rostoucí složitost projektů vyváženým poměrem výzkumu, přesnosti a dodávky na klíč,“ říká Mantas Lataitis, vedoucí designu společnosti AROS. Kajuta tento přístup podle něj ztělesňuje. Je inspirována životem na expedicích z konce 19. století a vyvinuta na základě pečlivého studia dobových materiálů, osvětlení a řemeslného zpracování. „Přivedli jsme ji k životu coby jedinečný prostor na palubě, který spojuje historický charakter s moderními technickými znalostmi,“ uzavírá podle portálu společnosti.

