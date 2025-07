Rebranding představila automobilka loni v listopadu. Média a sociální sítě tehdy zaplavila kontroverzními reklamami, v níž vystupovali nebinární modelové v pestrých barvách a se slogany jako „Nekopíruj“ a „Žij naplno“.

„Čeká nás kompletní reset,“ vysvětloval tehdy Rawdon Glover, generální ředitel značky. Jaguar se podle něj transformuje, aby obnovil svou originalitu a inspiroval novou generaci.

Reklamy zcela opomíjely typické elegantní sportovní vozy a propagovaly přeměnu značky na plně elektrickou. Reklamní experti už tehdy kritizovali odstřižení od tradice, britského ducha a elegance.

A prodejní výsledky daly nakonec kritikům za pravdu. Automobilka v Evropě prodala podle New York Post v dubnu pouhých 49 vozů, zatímco ve stejném měsíci loňského roku to ještě bylo 1 961 kusů. To je propad o 97,5 procenta. Za celé období od ledna do dubna se prodeje snížily o 75,1 procenta.

Pobouření nad „woke“ reklamou se nyní přirovnává k bizarnímu partnerství značky Bud Light s transgender influencerem Dylanem Mulvaneyem v roce 2023, které vedlo k bojkotu nejprodávanějšího amerického piva a vážně poškodilo značku.

Za propadem prodejů však může podle New York Post být i zpoždění při uvedení klíčového modelu – čtyřdveřového GT elektromobilu. Tento vůz, jehož cena má být přibližně 200 000 dolarů, nebude uveden na trh dříve než koncem roku 2025, uvedl indický list The Economic Times.

Jaguar zatím na žádosti o komentář neodpověděl. Je ale zřejmé, že se značce nedaří zastavit dlouhodobý pokles prodejů. Zatímco v roce 2018 automobilka prodala více než 180 000 vozů po celém světě, loni to bylo méně než 27 000.

Jaguar dříve patřil pod koncern Ford, který ovšem značku i její sesterskou odnož Land Rover prodal v roce 2008 za 2,3 miliardy dolarů indické společnosti Tata Motors.