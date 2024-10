Konflikt na Blízkém východě dopadá na leteckou dopravu, lety nabírají zpoždění

Zrušeny byly podle středečního přehledu i spoje mezi Tel Avivem a pražským Letištěm Václava Havla. Už v úterý některé aerolinky v reakci na izraelskou pozemní operaci v Libanonu zrušily lety do Tel Avivu a do Bejrútu kvůli zhoršení bezpečnostní situace v regionu. K dalšímu chaosu přispěl úterní raketový útok Íránu na Izrael a očekávání odvety. Akcie leteckých společností v reakci klesají, cenné papíry německé skupiny Lufthansa dnes odepsaly téměř 4,5 procenta.

Provoz nad letišti v Istanbulu, Káhiře a Antalyi podle Reuters zůstal hustý, protože lety se nadále vyhýbaly některým částem vzdušného prostoru Blízkého východu. Všechny lety z mezinárodního letiště v Abú Zabí byly zpožděny, zatímco 56 procent letů z letiště Ben Gurion v Tel Avivu bylo zrušeno. Na letišti v jordánském Ammánu bylo zrušeno přibližně 38 procent příletů.

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) vydala doporučení vyhýbat se íránskému vzdušnému prostoru na všech letových úrovních. Přesto byl ve středu odpoledne podle portálu FlightRadar24 nad íránským vzdušným prostorem zaznamenán provoz. Šlo například o spoje dopravců Flydubai nebo Wizz Air, a to poté, co Írán oznámil, že jeho útok balistickými raketami na Izrael skončil.

Lety se ruší

„Všechna letadla, především lety do Indie, se až do odvolání vyhýbají íránskému vzdušnému prostoru,“ uvedl mluvčí polské společnosti LOT.

Spojení s Tel Avivem do 26. října už v úterý zrušily nizozemské aerolinky KLM a také irský nízkonákladový dopravce Ryanair. Německá skupina Lufthansa prodloužila přerušení letů do Tel Avivu a zpět do konce října, do Bejrútu a zpět až do konce listopadu.

Do skupiny Lufthansa patří kromě hlavních aerolinek stejného názvu také společnosti Eurowings, SWISS, Austrian Airlines a Brussels Airlines a řada regionálních společností, jako je Air Dolomiti, Edelweiss Air či Discover Airlines.

Do 8. října se ruší také všechny lety společnosti Air France mezi Paříží a Tel Avivem i mezi Paříží a Bejrútem. Spojení podle agentury Reuters ruší i lotyšská letecká společnost Air Baltic, dále polská LOT, italská ITA Airways nebo katarská Qatar Airways.

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) 28. září doporučila aerolinkám, aby nelétaly do Libanonu a do Izraele. Jako důvod uvedla zintenzivnění vzdušných útoků a zhoršení bezpečnostní situace po dalším vyostření konfliktu mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Tento týden v noci na úterý Izrael zahájil pozemní vojenskou operaci proti Hizballáhu na území Libanonu.