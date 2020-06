Létající taxi za pakatel. Investor Tesly chce konkurovat Uberu

6:00 , aktualizováno 6:00

Americká investiční firma Baillie Gifford, která má druhý největší podíl v automobilce Tesla, se kromě elektromobilů zaháčkovala už i do létajících taxi. Tento týden zainvestovala do mnichovské společnosti Lilium, jejíž hodnotu tak vyhoupla nad miliardu dolarů. Firma by ráda konkurovala například projektu Uber Air.