Za rovností do oblak. V Indii jsou pilotky letadel placené stejně jako muži

Když data, shromážděna International Society of Women Airline Pilots, ukázala, že Indie má nejvyšší podíl pilotek v komerčních letech na světě, bylo to překvapením nejen pro svět, ale i pro samotné pilotky. „Překvapilo mě to. Indie přestala rozlišovat mezi kariérou dívek a chlapců,“ řekla Deutsche Welle pilotka Air India Kshamta Bajpai, která drží světový rekord v nejdelším přímém letu s posádkou.

Pro Indy je toto zjištění vítanou pauzou ve zprávách o neustálých násilných incidentech páchaných na ženách. Jak napsal německý deník Deutsche Welle, v Indii je zaměstnáno 12 procent pilotek. To je dvojnásobek toho, co ve většině západních zemí. Tamní letecké společnosti využívají rostoucí poptávky dlouhodobě rozšiřující se indické střední třídy. Díky tomu roste dvojnásobným tempem i poptávka po pilotech.

K zaplnění této mezery jsou potřeba stovky žen, které v profesi, jíž dominují muži, nacházejí stále větší zalíbení. Jedním z důvodů je to, že jim tato profese slibuje bezpečnější pracoviště, dávky v mateřství a skutečně vysokou a zároveň rovnou mzdu. Není proto divu, že Indky obsazují téměř jednu čtvrtinu míst v prestižních leteckých školách v zemi.



Pobídky přátelské k ženám

Indické letecké společnosti zavádějí přátelskou politiku vůči ženám nejen proto, aby je přilákaly do kokpitu, ale také aby je tam udržely.

Indigo airlines je největším tržním dopravcem v zemi a pyšní se tím, že zaměstnává nejvyšší podíl pilotek mezi hlavními světovými aerolinkami – 13 procent. V posledních pěti letech vzrostl počet pilotek z 80 na 330, z nichž některé v současné době zastávají manažerské posty. „To je svědectvím toho, že indický letecký průmysl vítá a vytváří rovné podmínky pro ženy,“ uvedla mluvčí společnosti Indigo Sakshi Batra.

Letecká společnost provozuje pro své zaměstnance jesle a nabízí těhotným pilotkám nejen přestávku v létání, během které mohou vykonávat úřednickou práci, ale také odškodnění za případné ztráty příjmů. „To umožňuje pilotkám, aby zůstaly v kontaktu se svou profesí navzdory tomu, že se během mateřské létání nemohou věnovat,“ vysvětlila Batra.



Počet pilotek v indických aerolinkách (%) IndiGo 13,9 Spice Jet 13,2 Air India 12,7 Jet Airways 12.4 Vistara 11,8 Air Asia 10 Go Air 5 Celosvětový průměr 5,6 Zdroj: International Society of Women Airlines Pilots



Rovná mzda

Létání je jedním z mála povolání v Indii, kde neexistuje platová diskriminace na základě pohlaví. Piloti dostávají zaplaceno na základě zkušeností a počtu nalétaných kilometrů.



Pro Priti Kohal, kapitánku v letecké společností Jet Airways, je létání o pocitu, že dělá správnou věc. „Všechny ženy mají vrozenou touhu dělat věci správně. Ať už se jedná o vaření, oblékání nebo snahu být dobrou ženou či matkou. Ženy prostě chtějí dělat správné věci. A u pilotování je to potřeba neustále,“ říká Kohal.

Muži chtějí zachovávat svůj chlapecký klub

To, proč je tak málo pilotek, většinou vysvětlují často opakující se stereotypy. Ty tvrdí, že dívky nemají rády stroje. Podporuje je i nedostatek vzorů a tlak na děti. V USA je například jen něco přes čtyři procenta pilotek. A bývalá kapitánka Boeingu 747 Kathy McCulloughová, se domnívá, že američtí dopravci by si měli z indických leteckých společnosti vzít příklad.

„Všechny mé indické kamarádky z oboru říkají, že mají rodiny. Ale americké aerolinky novopečeným matkám nijak nevycházejí vstříc,“ sdělila McCulloughová a dodala, že to není práce, kam by se kojící matka mohla vrátit šest týdnů po porodu. „Piloti ze staré školy chtějí zachovat status quo. Většina z nich pochází z armády a chtějí si udržet svůj chlapecký klub,“ dodala McCulloughová.

Pro německou vlajkovou loď, dopravce Lufthansa Airlines, aktuálně pracuje sedm procent pilotek. Letecká společnost říká, že více žen v kokpitu je jedním z jejích hlavních cílů v oblasti lidských zdrojů. „Na pozici pilota se stále ještě hlásí méně žen než mužů,“ řekla mluvčí Lufthansy Anne Schafmeister.



Společnost však na sociálních sítích zveřejnila několik kampaní, prostřednictvím kterých to chce změnit. A vyhlídky se zdají být slibné. Na Evropské letecké akademii, která trénuje piloty pro všechny letecké společnosti Lufthansa Group, v současnosti studuje přibližně 15 procent žen.

Větší rozmanitosti je potřeba i v administrativě leteckých společností. Jak připomíná CNBC, zasedací místnosti leteckých společností po celém světě jsou plné mužů. Mnohé společnosti se to však již snaží změnit. Například společnost Air France v loňském roce přijala na místo generálního ředitele poprvé ve své 85leté historii ženu - Anne Rigailovou.