Z Prahy přímo za polární září. Dopravce zahájil pravidelnou linku na Island

„Nové přímé spojení letecké společnosti Icelandair podpoří nejen výjezdový cestovní ruch na Island, ale je také ideální možností pro přestup do široké sítě letecké společnosti Icelandair v Severní Americe. Díky tomuto spojení předpokládáme také další posílení cestovního ruchu mezi Českou republikou a Spojenými státy nebo Kanadou,“ říká Jaroslav Filip, který je ředitelem leteckého obchodu Letiště Praha.

Jaroslav Filip také dodává, že možnost přivítat na pražském letišti nového dopravce, je vždy skvělý důkaz atraktivity českého trhu. Na pravidelnou linku nasadil dopravce letouny Boeing 737 MAX8 pro 160 cestujících.

Pro islandské aerolinie slouží Keflavík ležící jen deset kilometrů od hlavního města Reykjavík jako přestupní uzel pro řadu zaoceánských oblastí. Navštívit je ale díky tomuto spojení možné třeba i další města jako Kulusuk v Grónsku, anebo islandská města Isafjörbur nebo Akureyri.

„Jsme rádi, že můžeme do našeho rozsáhlého letního letového řádu přidat i Prahu. Jde o destinaci, která je známa uměním, kulturou a historií. Je to poprvé, kdy nabízíme pravidelné lety do Prahy, a vidíme velké příležitosti v pohodlných přestupech na naše lety do a ze Severní Ameriky. Můžeme tak zvýšit propojení mezi oběma trhy a zároveň propojit obyvatele Islandu a Prahy,“ říká Bogi Nils Bogason, generální ředitel společnosti Icelandair.