Zatímco u profesionálů, jakými jsou řidiči kamionů a firmy, jde o hit, běžní řidiči o tomto palivu často ještě neslyšeli. Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil) se vyrábí procesem hydrogenace z různých zdrojů, zejména z rostlinných olejů, upotřebených fritovacích olejů či živočišných tuků, mezi které patří například i zbytky z jatek a kafilérií.
Jednu z nejhustších sítí HVO100 v Evropě má momentálně Německo, kde tuto bionaftu lze natankovat na více než 600 až 800 stanicích. Také cenový rozdíl mezi běžnou naftou a HVO100 je tam příznivější.