Všech šest nákladních lodí, které v neděli propluly Hormuzským průlivem, mělo podle předběžných dat společnosti Kpler vypnuté transpondéry. Lodě s vypnutými sledovacími systémy navíc převažovaly nad ostatními plavidly i několik dnů před tím, píše agentura Bloomberg.
V pondělí ráno sledovací systémy v Hormuzském průlivu nezaznamenaly dokonce žádnou loď. Některá plavidla se ale později objevila na jeho opačné straně, aniž by během cesty vysílala svou polohu.
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Doprava v Hormuzu znovu stojí. Írán chce z průlivu udělat hlavní zbraň
Spojené státy a Írán si v posledních dnech vyměňují údery a zároveň se přou o to, kdo má provoz v Hormuzském průlivu pod kontrolou. Rejdaři si musejí vybírat mezi dvěma rizikovými cestami.
Teherán za Hormuz stále vybírá poplatky
Íránské síly v posledních dnech opakovaně útočily na lodě plující hlavně podél ománského pobřeží. Terčem se stala i plavidla s vypnutými transpondéry, a rejdaři se proto této trase začali vyhýbat. Druhou možností je severní trasa blíže k Íránu. Za její využití ale může Teherán požadovat poplatky a lodím zároveň hrozí postih ze strany Spojených států.
Skrývané průjezdy Hormuzským průlivem se ve větší míře objevily už v polovině dubna. Spojené arabské emiráty tehdy začaly vyvážet ropu pomocí tankerů s vypnutými transpondéry. I díky tomu nebyl výpadek dodávek během války tak výrazný, jak se zpočátku očekávalo.
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Podle Trumpa je Hormuzský průliv otevřený pro obchodní plavbu
Spojené státy a Írán se dlouhé týdny neshodnou na tom, za jakých podmínek mohou lodě průlivem proplouvat. Teherán tvrdí, že potřebují povolení íránských úřadů. Americké velení naopak ujišťuje, že Hormuz zůstává otevřený a lodě jím mohou proplout i bez souhlasu Íránu.
Írán v posledních 7 dnech zaútočil na 4 lodě
Íránské síly během posledního týdne zaútočily na čtyři lodě. Všechny incidenty se odehrály u ománského poloostrova Musandam, kudy vede jižní trasa Hormuzským průlivem. Íránské revoluční gardy zároveň v neděli uvedly, že zaútočily na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
I americké ozbrojené síly provedly v neděli další vlnu útoků. Podle oblastního velitelství CENTCOM zasáhly desítky cílů na několika místech pomocí přesně naváděné munice. I proto cena ropy na trzích v posledních dnech opět roste. „Naděje na poměrně rychlé vyřešení střetů mohou být po víkendové eskalaci napětí ohroženy,“ uvedli analytici banky ANZ.
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Írán oznámil, že čelí novým útokům, zásahy mezitím oznámil Kuvajt
Krátce před 8:00 SELČ se nejbližší termínový kontrakt na ropu Brent prodával zhruba za 79,60 dolarů, což byl proti pátku nárůst o 4,7 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate vykazovala růst o 4,8 procenta přibližně na 74,80 dolarů za barel, uzavírá agentura Bloomberg.