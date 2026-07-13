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Doprava v Hormuzu se komplikuje. Rejdaři raději vypínají transpondéry

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  15:55
Zakotvené lodě na pobřeží u města Bandar Abbás v Íránu. Napětí v Hormuzském...

Zakotvené lodě na pobřeží u města Bandar Abbás v Íránu. Napětí v Hormuzském průlivu opět eskaluje. (12. července 2026) | foto: ČTK

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Lodní doprava v Hormuzském průlivu se v posledních dnech dále komplikuje. Plavidla při cestě proto začala raději vypínat sledovací systémy, aby nebylo možné zjistit jejich přesnou polohu. Rejdaři se tak snaží snížit riziko útoku v oblasti, o jejíž kontrolu se již několik měsíců přetahují Spojené státy a Írán.

Všech šest nákladních lodí, které v neděli propluly Hormuzským průlivem, mělo podle předběžných dat společnosti Kpler vypnuté transpondéry. Lodě s vypnutými sledovacími systémy navíc převažovaly nad ostatními plavidly i několik dnů před tím, píše agentura Bloomberg.

V pondělí ráno sledovací systémy v Hormuzském průlivu nezaznamenaly dokonce žádnou loď. Některá plavidla se ale později objevila na jeho opačné straně, aniž by během cesty vysílala svou polohu.

Doprava v Hormuzu znovu stojí. Írán chce z průlivu udělat hlavní zbraň

Spojené státy a Írán si v posledních dnech vyměňují údery a zároveň se přou o to, kdo má provoz v Hormuzském průlivu pod kontrolou. Rejdaři si musejí vybírat mezi dvěma rizikovými cestami.

Teherán za Hormuz stále vybírá poplatky

Íránské síly v posledních dnech opakovaně útočily na lodě plující hlavně podél ománského pobřeží. Terčem se stala i plavidla s vypnutými transpondéry, a rejdaři se proto této trase začali vyhýbat. Druhou možností je severní trasa blíže k Íránu. Za její využití ale může Teherán požadovat poplatky a lodím zároveň hrozí postih ze strany Spojených států.

Skrývané průjezdy Hormuzským průlivem se ve větší míře objevily už v polovině dubna. Spojené arabské emiráty tehdy začaly vyvážet ropu pomocí tankerů s vypnutými transpondéry. I díky tomu nebyl výpadek dodávek během války tak výrazný, jak se zpočátku očekávalo.

Podle Trumpa je Hormuzský průliv otevřený pro obchodní plavbu

Spojené státy a Írán se dlouhé týdny neshodnou na tom, za jakých podmínek mohou lodě průlivem proplouvat. Teherán tvrdí, že potřebují povolení íránských úřadů. Americké velení naopak ujišťuje, že Hormuz zůstává otevřený a lodě jím mohou proplout i bez souhlasu Íránu.

Írán v posledních 7 dnech zaútočil na 4 lodě

Íránské síly během posledního týdne zaútočily na čtyři lodě. Všechny incidenty se odehrály u ománského poloostrova Musandam, kudy vede jižní trasa Hormuzským průlivem. Íránské revoluční gardy zároveň v neděli uvedly, že zaútočily na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu.

I americké ozbrojené síly provedly v neděli další vlnu útoků. Podle oblastního velitelství CENTCOM zasáhly desítky cílů na několika místech pomocí přesně naváděné munice. I proto cena ropy na trzích v posledních dnech opět roste. „Naděje na poměrně rychlé vyřešení střetů mohou být po víkendové eskalaci napětí ohroženy,“ uvedli analytici banky ANZ.

Írán oznámil, že čelí novým útokům, zásahy mezitím oznámil Kuvajt

Krátce před 8:00 SELČ se nejbližší termínový kontrakt na ropu Brent prodával zhruba za 79,60 dolarů, což byl proti pátku nárůst o 4,7 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate vykazovala růst o 4,8 procenta přibližně na 74,80 dolarů za barel, uzavírá agentura Bloomberg.

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