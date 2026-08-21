Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Království za tanker. Ceny za přepravu Hormuzem jsou na dvouměsíčních maximech

Autor:
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026) | foto: Reuters

Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
Pohled na provoz v Hormuzském průlivu z ománských břehů (16. července 2026)
19 fotografií
Přeprava ropy z Perského zálivu do Asie se znovu výrazně prodražuje. Odhadovaná cena supertankeru na trase z Blízkého východu do Číny se v pondělí přiblížila 510 tisícům dolarů za den (10,71 milionu korun), to je nejvíce od konce června. Ceny přepravy žene vzhůru především omezený počet plavidel, jejichž kapitáni jsou kvůli nejisté bezpečnosti ochotní riskovat proplutí Hormuzem.

Podle údajů společnosti Baltic Exchange se ceny za lodní přepravu zvyšují v době, kdy exportéři z Perského zálivu shánějí další plavidla pro dodávky ropy odběratelům v Asii. Producenti totiž potřebují přepravit větší objem suroviny, který svým zákazníkům slíbili. Dostupných tankerů je ale kvůli napjaté situaci v oblasti málo, píše agentura Bloomberg.

Íránci pohrozili ofenzivou. Vztyčte raději bílou vlajku, vzkázal jim Trump

Příkladem je supertanker Mongolia Prosperity, který má 21. srpna nabrat ropu v blíže neurčeném přístavu v Perském zálivu a následně zamířit do východní Asie. Za jedinou plavbu má objednavatel zaplatit přibližně 31 milionů dolarů (651 milionů korun). Plavidlo provozuje jihokorejská skupina Sinokor a objednala si ho přepravní divize čínské rafinerské společnosti.

Poptávka je značná

Celou situaci komplikuje i způsob, jakým se nyní tankery objednávají, píše Bloomberg. Několik plavidel bylo v posledních dnech zamluveno bez zveřejnění podrobností a následně zmizelo z přehledů volných lodí. Na trhu je tak stále obtížnější zjistit, za jakých podmínek se jednotlivé přepravy vlastně domlouvají.

Poptávka po lodích zároveň zůstává vysoká. Saúdská Arábie nabízí dodávky přímo z oblasti Perského zálivu a Irák při vývozu části své produkce využívá pomoc Spojených arabských emirátů. Státní společnost Abu Dhabi National Oil má navíc zavedený systém umožňující přesouvat ropu přes Hormuzský průliv, při některých plavbách spolupracuje se skupinou Sinokor.

Hormuz je americké území, ukázal Trump mapu. Žije v bludu, míní Íránci

Další výraznou položkou v současné cenotvorbě přepravy je navíc pojištění proti válečným rizikům. U tankeru Mongolia Prosperity má tuto přirážku zaplatit objednavatel přepravy. Její výše se nyní pohybuje ve vyšších jednotkách procent hodnoty lodi.

Vývoj na Blízkém východě je nejasný

Růst cen přichází krátce po skončení křehkého šedesátidenního příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Dohoda vypršela v pondělí a zatím není jasné, zda se Teherán s Washingtonem dokážou shodnout na dalším vývoji.

Americký prezident Donald Trump od začátku konfliktu střídavě uvádí, že mír je na dosah, anebo hrozí dalšími údery. Nejnověji pohrozil bombardováním Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům.

Nedůvěra či hledání výmluvy za vlastní neschopnost? Proč Trump napadá Omán

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí v pondělí řekl, že 60denní lhůta pro jednání vycházející z červnové dohody o porozumění je irelevantní, jelikož USA původní dohodu porušily, uzavírá agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce...

Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...

Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů

Nevyužívané lanovky v hlavním městě Madagaskaru Antananarivu. (1. května 2026)

Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)

První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...

Fixujte cenu energií, v lednu už může být pozdě, upozorňuje energetik

Premium
Jiří Matoušek, člen správní rady společnosti Centropol

Spotřebitel žádné dramatické zvyšování cen energií na trhu momentálně nevidí. „To ale nemusí trvat věčně,“ upozorňuje v rozhovoru Jiří Matoušek, člen správní rady Centropol Energy. Dokud je to možné,...

21. srpna 2026

Království za tanker. Ceny za přepravu Hormuzem jsou na dvouměsíčních maximech

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Přeprava ropy z Perského zálivu do Asie se znovu výrazně prodražuje. Odhadovaná cena supertankeru na trase z Blízkého východu do Číny se v pondělí přiblížila 510 tisícům dolarů za den (10,71 milionu...

21. srpna 2026

Buď čekat, anebo prodat pod cenou. Zemědělci na Ukrajině čelí obilné krizi

Kombajn sklízí pšenici na poli poblíž vesnice Kivshovata poblíž Kyjeva. (18....

Ruské útoky na přístavy v okolí Oděsy tvrdě dopadají na ukrajinské zemědělce. Vývoz obilí přes Černé moře se v posledních týdnech prakticky zastavil. Ukrajinským farmářům tak zůstává ve skladech a na...

20. srpna 2026

Studie: Půda s větší organikou vsakuje vodu pětkrát rychleji

ilustrační snímek

Dvě pole vedle sebe, stejná plodina, stejný déšť. Přesto jedno z nich vsákne vodu pětkrát rychleji. V čem je rozdíl? V množství organické hmoty, která v půdě je, ukazuje nová studie společnosti...

20. srpna 2026

Írán dále zasahuje lodě v Hormuzu. Trump místo raket volí ekonomický tlak

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Ačkoliv íránských útoků na obchodní lodě v Hormuzském průlivu přibývá, Spojené státy na ně vojensky neodpovídají. Prezident Trump změnil taktiku a místo bombardování íránských cílů sází na námořní...

20. srpna 2026

Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)

První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...

20. srpna 2026  15:24

Volařík znovu vládne vinařům v Česku. Pěstitelé musí reagovat na změnu klimatu

Vinařem roku České republiky za rok 2026 se stalo Vinařství Volařík z Mikulova,...

V pražském Žofínském paláci se ve středu večer rozdaly ceny v rámci 23. ročníku soutěže Vinař roku. Mezinárodní porota porovnala všech 666 zaslaných vzorků, z nichž sestavila konečnou osmičku...

20. srpna 2026  14:22

Tašky ze sedadel pryč, nařizují nizozemské dráhy. Výjimka myslí na introverty

Od září bude v nizozemských vlacích platit zákaz zavazadel na sedadlech.

Kufr nebo batoh položený na vedlejším sedadle už podle nových pravidel nizozemských drah nebude mít ve vlaku co dělat. Společnost Nederlandse Spoorwegen od září výslovně stanoví, že sedadla jsou...

20. srpna 2026  13:34

LinkedIn je nový Tinder. Profesní aplikace pomáhá k seznámení stále více lidem

Premium
ilustrační snímek

Stále více lidí unavených z tradičních seznamovacích aplikací hledá lásku na LinkedInu. „Myslím si, že na využívání LinkedInu k seznamování není nic špatného,“ říká vztahová koučka. Platforma ovšem...

20. srpna 2026  13:31

Zemědělství letos čeká propad tržeb o 20 miliard korun, uvedla Agrární komora

V Českých Budějovicích začala Země živitelka. (20. srpna 2026)

České zemědělství letos přijde na tržbách podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala přibližně o 20 miliard korun. V rostlinné výrobě způsobí pokles hlavně nižší letošní sklizeň. Tu Doležal...

20. srpna 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Energie mohou do konce roku zdražit. Velký skok cen ale analytici nečekají

ilustrační snímek

Ceny energií podle analytiků ve zbytku roku pravděpodobně porostou. Rizikový je hlavně plyn, neboť jeho cenu negativně ovlivňuje pomalé doplňování zásobníků v Evropě a také nejistý vývoj na Blízkém...

20. srpna 2026  11:14

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

20. srpna 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.