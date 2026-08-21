Podle údajů společnosti Baltic Exchange se ceny za lodní přepravu zvyšují v době, kdy exportéři z Perského zálivu shánějí další plavidla pro dodávky ropy odběratelům v Asii. Producenti totiž potřebují přepravit větší objem suroviny, který svým zákazníkům slíbili. Dostupných tankerů je ale kvůli napjaté situaci v oblasti málo, píše agentura Bloomberg.
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Příkladem je supertanker Mongolia Prosperity, který má 21. srpna nabrat ropu v blíže neurčeném přístavu v Perském zálivu a následně zamířit do východní Asie. Za jedinou plavbu má objednavatel zaplatit přibližně 31 milionů dolarů (651 milionů korun). Plavidlo provozuje jihokorejská skupina Sinokor a objednala si ho přepravní divize čínské rafinerské společnosti.
Poptávka je značná
Celou situaci komplikuje i způsob, jakým se nyní tankery objednávají, píše Bloomberg. Několik plavidel bylo v posledních dnech zamluveno bez zveřejnění podrobností a následně zmizelo z přehledů volných lodí. Na trhu je tak stále obtížnější zjistit, za jakých podmínek se jednotlivé přepravy vlastně domlouvají.
Poptávka po lodích zároveň zůstává vysoká. Saúdská Arábie nabízí dodávky přímo z oblasti Perského zálivu a Irák při vývozu části své produkce využívá pomoc Spojených arabských emirátů. Státní společnost Abu Dhabi National Oil má navíc zavedený systém umožňující přesouvat ropu přes Hormuzský průliv, při některých plavbách spolupracuje se skupinou Sinokor.
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Další výraznou položkou v současné cenotvorbě přepravy je navíc pojištění proti válečným rizikům. U tankeru Mongolia Prosperity má tuto přirážku zaplatit objednavatel přepravy. Její výše se nyní pohybuje ve vyšších jednotkách procent hodnoty lodi.
Vývoj na Blízkém východě je nejasný
Růst cen přichází krátce po skončení křehkého šedesátidenního příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Dohoda vypršela v pondělí a zatím není jasné, zda se Teherán s Washingtonem dokážou shodnout na dalším vývoji.
Americký prezident Donald Trump od začátku konfliktu střídavě uvádí, že mír je na dosah, anebo hrozí dalšími údery. Nejnověji pohrozil bombardováním Ománu, pokud se tato země postaví do cesty Spojeným státům.
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Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí v pondělí řekl, že 60denní lhůta pro jednání vycházející z červnové dohody o porozumění je irelevantní, jelikož USA původní dohodu porušily, uzavírá agentura Bloomberg.