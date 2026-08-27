Americký prezident v posledních dnech několikrát zopakoval, že všechny miny v Hormuzském průlivu už byly odstraněny. Ve středu oblast označil za velmi fungující průliv a tvrdil, že oblast je pro plavbu znovu bezpečná, píše agentura Bloomberg.
|
Hormuzský paradox se naplňuje. Írán svůj nejsilnější trumf postupně ztrácí
Washington se tím snaží uklidnit lodní dopravce i energetické trhy a přesvědčit je, že se provoz v oblasti vrací do normálu. Pro Trumpovu administrativu je to důležité také kvůli cenám pohonných hmot, na které jsou američtí voliči dlouhodobě citliví. Trumpa zároveň už za pár týdnů čekají důležité volby.
Trumpovo přesvědčení spojenci nesdílejí
Spojenci Spojených států ale zůstávají opatrnější. Podle nich se podařilo část min odstranit, nelze však říct, že je celý Hormuzský průliv bezpečný. Írán jich měl během konfliktu položit zhruba 80 až 150. Americká strana tento odhad odmítá a vnímá jej jako neaktuální.
Nejistotu ale zvyšuje i charakter odminování. Část výbušnin se podle spojenců mohla vlivem mořských proudů posunout z míst, kde byla původně položena. To znamená, že ani dříve zmapované oblasti nemusejí odpovídat aktuální situaci. K úplnému obnovení bezpečné lodní dopravy by proto podle spojenců nestačilo jen další odminování. Akci by musela doprovázet také ochrana lodí ze vzduchu a z moře.
|
Írán a Omán se dohodly na trase plavby v Hormuzském průlivu
„Je velmi nepravděpodobné, že byly všechny miny v průlivu odstraněny,“ uvedla analytička Bloomberg Economics Becca Wasserová. Podle ní navíc miny nejsou jediným rizikem. Obchodní lodě zůstávají v dosahu íránských dronů a raket krátkého doletu, přičemž část z nich se pohybuje mimo dosah americké protivzdušné obrany.
Zapojit se může i Omán
Do odminování by se mohl zapojit i Omán. Podle spojenců je ale potřeba, aby s tím Írán souhlasil a umožnil bezpečný průběh operace také v ománských vodách.
Podle Bloombergu americká armáda už dříve informovala o rozsáhlých úderech na íránské zásoby min. Velitel Centrálního velitelství ozbrojených sil USA Brad Cooper v květnu uvedl, že při nich bylo zničeno více než 90 procent z přibližně osmi tisíc min, které měl Írán ve skladech. Tento údaj ale neříká, kolik min se již předtím dostalo do moře.
Provoz v Hormuzském průlivu se postupně obnovuje, k běžným poměrům před začátkem konfliktu má ale stále daleko. Největší zdrženlivost je podle obchodníků vidět u lodí převážejících paliva, které oblastí proplouvají méně pravidelně než tankery s ropou.
|
Neznámý projektil zasáhl v Hormuzském průlivu ropný tanker a poškodil ho
Napjatou situaci na trhu navíc zhoršují výpadky ruských rafinerií zasažených ukrajinskými drony. Ceny ropy už sice z nedávných maxim klesly, američtí řidiči však za benzin v tomto období roku stále platí nezvykle vysoké částky.
K opatrnosti dál vyzývá také Mezinárodní námořní organizace. Rejdařům doporučuje, aby při cestě průlivem zbytečně neriskovali bezpečnost posádek. Návrat dopravy k normálu tak postupuje pomaleji, než by mohlo vyplývat z vyjádření amerického prezidenta, uzavírá Bloomberg.