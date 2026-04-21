Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv v Asii, kterým běžně prochází zhruba 40 procent světového obchodu a který v nejužším místě měří pouhých 2,7 kilometru. Ve srovnání s Hormuzem je více než desetkrát užší.

Malacký průliv se nachází mezi Indonésií, Malajsií a Singapurem. Jde o těžko nahraditelnou tepnu pro přepravu zboží do Číny, Japonska, Jižní Koreje i dalších asijských ekonomik. Jako svou slabinu ho dlouhodobě vnímá také Čína. Už za prezidenta Chu Ťin-tchaa (ve funkci 2003–13) se rozšířil termín „Malacké dilema“, připomíná agentura Bloomberg.

Geopolitické napětí v Asii sílí a v kombinaci s rostoucím vojenským vlivem Číny, soupeřením velmocí i nekompromisní politikou Donalda Trumpa jsou obavy o budoucnost Malackého průlivu stále aktuálnější. „To, co dnes vypadá nemyslitelně, nemusí platit vždycky,“ varoval pro agenturu Bloomberg analytik Čchuej Wej Ja.

Experti tvrdí, že region v poslední době jen obtížně hledá jednotný pohled na to, jak bezpečnost strategických námořních tras chránit. Třeba Singapur v souvislosti s krizí v Hormuzském průlivu odmítá představu, že by se za bezpečný průjezd mělo vyjednávat nebo dokonce platit.

Úplně jiný pohled má Malajsie, která naopak považuje dialog s Íránem za pragmatickou cestu, jak chránit vlastní obchodní zájmy. „Volíme dialog, protože historie ukázala, že přerušení diplomatických jednání vede k eskalaci napětí,“ uvedla pro Bloomberg malajsijská politička Nurul Izzah Anwarová.

je geopolitický a strategický pojem označující závislost Číny na námořní přepravě ropy a zboží přes Malacký průliv.

Ten je klíčovou tepnou pro čínskou ekonomiku, ale zároveň je oblast velice zranitelná, protože by mohl být v případě konfliktu snadno zablokován.

Odlišný postoj na rozdíl od Singapuru a Malajsii zaujímá i Indonésie. Ta v posledních týdnech naopak prohlubuje vojenskou spolupráci se Spojenými státy. Její ministerstvo obrany před několika dny mimo jiné potvrdilo, že zvažuje přijetí návrhu Trumpovy administrativy, jenž počítá s umožněním přeletů amerických vojenských letadel indonéským vzdušným prostorem.

Indonéská vláda ale ve stejnou chvíli zdůrazňuje, že jakákoli spolupráce s USA bude probíhat výhradně v rámci národních zájmů, při respektu k suverenitě a tradičně nezávislé zahraniční politice. „Uvědomujete si vůbec, jak důležitá Indonésie je? Jak strategická a klíčová je naše poloha?“ prohlásil před několika dny indonéský prezident Prabowo Subianto.

Malacký průliv se přitom prakticky nedá obeplout. Oblast sice dlouhodobě trápí pirátství a drobné útoky jsou tam téměř na denním pořádku, dopravci si však na riziko zvykli. Teoretické obeplouvání by znamenalo výrazné prodloužení trasy například kolem Bali, což by se ekonomicky výrazně prodražilo.

Malacký průliv je dnes zároveň důležitý také pro íránskou stínovou flotilu. V jeho blízkosti totiž íránské tankery často překládají ropu na jiné lodě, čímž maskují její skutečný původ. Pro Teherán je tak tato oblast v dnešní době významná i z pohledu obcházení sankcí. I to však může být spouštěč dalších problémů, uzavírá Bloomberg.

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

21. dubna 2026

