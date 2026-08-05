Podle údajů společnosti Kpler proplulo v úterý Hormuzským průlivem pět tankerů a tři nákladní lodě. Šest plavidel mířilo do Perského zálivu a dvě opačným směrem. Provoz v Hormuzu tak navzdory pokračujícím diplomatickým snahám o ukončení konfliktu zůstává minimální, píše agentura Reuters.
Stejný jako v pondělí zůstal také počet lodí v průlivu Bab-al-Mandab, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem. V úterý tudy projelo dvacet plavidel, a to deset v každém směru. Do Rudého moře zamířilo šest tankerů, tři nákladní lodě a jedno plavidlo, které přepravovalo plyn. Opačným směrem pokračovalo sedm tankerů a další tři nákladní plavidla.
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Statistiky, které má agentura Reuters k dispozici, však nemusí zachycovat všechny lodě, které se v oblasti pohybují. Některé posádky kvůli bezpečnostní situaci vypínají sledovací zařízení, takže jejich plavidla nejsou vidět.
Pozornost upoutává tanker Mubaraz
Mimo Hormuzský průliv se v úterý objevil také tanker Mubaraz, který přepravuje zkapalněný zemní plyn pro státní společnost Abu Dhabi National Oil Company. Tento tanker dlouhodobě ukazuje, že se některým společnostem navzdory zablokovanému Hormuzu daří vyvážet LNG z Perského zálivu.
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Tanker Mubaraz naposledy převzal náklad na ostrově Das ve Spojených arabských emirátech. Z ostrova vyplul 14. července a o dva dny později jej sledovací systémy naposledy zachytily v průlivu.
Podle údajů společností LSEG a Kpler se nyní plaví u západního pobřeží Indie a míří do terminálu Dahej ve státě Gudžarát, kam měl dorazit ve středu 5. srpna. Od vypuknutí války jde už o třetí cestu, při níž Mubaraz dopravil náklad LNG z ostrova Das za hranice Perského zálivu. Předchozí dvě dodávky zamířily do Číny a Indie.
Společnost ADNOC podrobnosti o pohybu tankeru odmítla sdělit. „Polohu, pohyb ani trasu našich plavidel zásadně nekomentujeme,“ uvedla pro agenturu Reuters.
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Naději na dlouhodobější uklidnění situace mezi USA a Íránem každopádně přineslo úterní vyjádření Kataru, podle něhož prostředníci pokročili ve snaze ukončit válku mezi Spojenými státy a Íránem. Zpráva přispěla k poklesu ceny ropy.
Vývoj však i přesto zůstává dál nejasný. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jednání už probíhají, Teherán to ale popřel. Lodní společnosti proto nadále vyčkávají na další vývoj situace v regionu.
Provoz v Hormuzu zůstává omezený už od 28. února, kdy válka mezi USA a Íránem započala. Rejdaři od té doby čelí riziku útoků, vysokému pojistnému i nejistotě, zda jejich lodě neuvíznou v oblasti na několik týdnů, uzavírá Reuters.