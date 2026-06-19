„Včera jsme zaznamenali 25 potvrzených obchodní lodí, které propluly Hormuzským průlivem,“ uvedla platforma s tím, že to bylo nejvíce od 18. dubna.
Dodala ale, že se toto „okno“ ukázalo jen jako krátkodobé. Páteční jednání ve Švýcarsku o ukončení války bylo totiž zrušeno, což podle AXSMarine přidává další nejistotu k časovému harmonogramu opětovného otevření.
Ve středu americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masúd Pezeškján podepsali na dálku memorandum, které mimo jiné počítá s obnovou plavby přes Hormuzský průliv.
Americká armáda ve čtvrtek uvedla, že přestala vymáhat americkou blokádu na íránské lodě a přístavy, kterou zavedla v první polovině dubna. Íránské úřady rovněž oznámily, že umožní co nejdříve zvyšovat provoz v Hormuzském průlivu. Chtějí, aby lodě z bezpečnostních důvodů dodržovaly stanovené trasy a přidělené časy plavby. Nejméně do poloviny srpna nebude Írán vybírat za plavbu poplatky.
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Podle organizací OSN proplouvalo Hormuzským průlivem před vypuknutím války denně v průměru 129 lodí. AXSMarine uvádí průměr 110 lodí za den na základě údajů za celý loňský rok.
Krátce po zahájení bojů letos 28. února klesl provoz v průlivu skoro na nulu. Podle údajů OSN nejméně 25 pohybů přes průliv bylo zaznamenáno od té doby jen 1. března a 18. dubna. Od března průměrný počet lodí, které propluly Hormuzským průlivem, klesl na 8,6 plavidla, uvádí AXSMarine.
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Hormuzský průliv leží na globálně významné námořní trase pro přepravu ropy, zkapalněného zemního plynu (LNG), ropných produktů a také hnojiv. Téměř úplné zastavení plavby v průlivu vedlo k výraznému růstu cen těchto komodit na světových trzích.
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4. června 2026