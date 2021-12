Výkladní skříň železnice. Rekonstrukce hlavního nádraží v Praze míří do finále

Jedno z nejvýstavnějších nádraží v Česku se podle jejich plánů má proměnit na konferenční centrum, kde by bylo možné pořádat například recepce, hudební vystoupení nebo módní přehlídky. Prostor má být doplněn salonkem s­ takzvanou Fantovou knihovnou.

Po desítkách let chátrání se obnovy původní podoby dočkala střední část historické budovy, v níž v ­roce 2015 otevřel kavárnu indický řetězec Café Cofee Day. Kavárna by v prostoru kopule nad příchodem k vlakům měla zůstat i nadále. „Koncept počítá se zachováním Fantovy kavárny na současném místě,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Podobné, ale zřejmě citelně nákladnější občerstvení pak bude poskytovat i nově vznikající salonek takzvané Fantovy knihovny.

Denně tudy projde 20 tisíc lidí

„Výnos bude z prodeje zboží střední a vyšší cenové kategorie, co bude korigovat návštěvnost v prostoru,“ uvádí Správa železnic v materiálu, který rozeslala v rámci předběžných konzultací případným zájemcům o pronájem.

Materiál je rozdělen do tří částí. První z nich se zabývá prostorem stávající kavárny, ve kterém zájemce láká na to, že jím denně projde na 22 tisíc lidí, který ještě bude doplněn o nově zrekonstruovaný velký sál. Ten chtějí železničáři příležitostně využívat i poté, co jej pronajmou. Nabízejí ho totiž jen na 300 dní v roce. Zbylých 65 dní bude k­ dispozici Správě železnic.

Druhou částí je již zmiňovaná Fantova knihovna. „Pro tento projekt jsme oslovili instituce, jako je Národní technická knihovna, Národní knihovna České republiky a­ Městská knihovna v Praze, a pracujeme na vytvoření společného dlouhodobého konceptu,“ uvedla Friebová. O klasickou knihovnu ale nepůjde, přestože knihy alespoň v ­elektronické podobě se zde půjčovat budou, což bude úkolem Národní knihovny.

Letité tahanice s Italy

Komplikace s opravou nejvytíženějšího železničního nádraží začaly už v roce 2003, kdy tehdejšímu majiteli, Českým drahám, chyběly na opravu peníze. Dohodly se proto s ­dceřinou firmou italských drah Grandi Stazioni, že do rekonstrukce odbavovací haly a historické budovy investují asi 650 milionů korun a za to budou moci nádraží 30 let provozovat. Zatímco odbavovací halu stihla Grandi Stazioni zrekonstruovat už v roce 2011, zbytek kontraktu se vlekl. Správa železnic jako nový majitel v roce 2016 smlouvu vypověděla. Od té doby státní Správa železnic nádraží rekonstruuje sama a zároveň trvají soudní spory, ve kterých se italská společnost domáhá náhrady za předčasné ukončení nájmu.

Italové podali celkem čtyři žaloby – domáhají se více než miliardy korun. První z žalob za 1,2 miliardy zamítl vloni pražský městský soud. Podle smlouvy s Českými drahami měla italská společnost do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží.

Správa železnic, která největší secesní stavbu v Česku poté rekonstruuje vlastními silami, původně počítala s dokončením prací až v ­roce 2023. Nyní ale hovoří o tom, že nájemní smlouva na nové prostory by měla běžet od posledního čtvrtletí příštího roku.

Zatím ale není vyřešeno, zda bude mít budova hlavního nádraží jednoho nájemce, nebo každou část získá jiný subjekt a ty spolu budou muset komunikovat. Třetí část projektu nazvaná Fantova restaurace totiž má sloužit primárně jako poskytovatel cateringu pro akce, jež budou pořádané ve velkém sále.

Právě smysluplný koncept bude podle železničářů jedním z kritérií, podle kterých bude majitel budovy při výběru nájemců postupovat, a kritérium nabídkové ceny tak nebude jediné. „Vysoká kulturní hodnota Fantovy budovy určuje směr, kterým se v rámci využití prostor chceme vydat. V případě velkého sálu je naším cílem vytvořit nový bod na kulturní mapě nejen hlavního města,“ doplnila Friebová.