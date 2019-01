Speciální kamery na Heathrow mohou zvýšit provoz až o 20 procent

Heathrow otestuje několik kamer s ultra vysokým rozlišením, které údajně umějí s mnohem větší přesností rozpoznat, zda už jsou přistávací plochy volné.

Zní to poměrně banálně, ale má to mít i značný pozitivní dopad do ekonomiky letiště. Doba mezi přistáváním letadel se má totiž zkrátit až o dvacet sekund, což ve výsledku může zvýšit počet přistání a odletů až o 20 procent.

Informoval o tom list Bloomberg. Londýnské letiště Heathrow patří do desítky nejfrekventovanějších letišť světa.

Pokud zkoušky dopadnou dobře, měl by být nový systém zpočátku nasazen do provozu ve chvíli, kdy bude snížena viditelnost z kontrolní věže a kdy je nyní nutné spoléhat se na radar, který určí pozici letadel na dráze. Tím se provoz na letišti zpomaluje a přichází až o devět příletů za hodinu.

Speciální kamery vybavila kanadská společnost Searidge Technologies umělou inteligencí, která detekuje snímky ze záznamu pro letecké dispečery. Ti následně dají pokyn k dalšímu přistání.

Poskytovatel letových provozů NAT během března provede pilotní testy tohoto systému na více než 50 tisících příletů a s výsledky následně seznámí Britský úřad pro letectví, který by mohl dát systému zelenou. V ostrém provozu by se mohl nasadit v letošním roce.

Stejná technologie by mohla být použita na připravované třetí dráze letiště, která se má otevřít v roce 2025. Podle Bloombergu by díky tomu nemuselo být nutné stavět další řídící věž.