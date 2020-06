Největší jezero a kanál do Polska. Ministr Havlíček chce vzkřísit plavbu

17:17 , aktualizováno 17:17

Zatímco dokončení splavnění Labe stále vázne na neshodách okolo děčínského plavebního stupně, ministerstvo dopravy chystá dvojici mnohonásobně větších projektů. Prvním by mělo být splavnění Odry z Ostravy do polského Kožle (Kędzierzyn-Koźle v Opolském vojvodství). Druhým propojení stávajících severočeských jezer Milada a Most zaplavením areálu povrchového dolu Československé armády.