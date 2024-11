Aerolinky zastavily lety na Haiti. Letušku přistávajícího stroje zasáhla střela

Obě letecké společnosti po incidentu stoply lety na Haiti, tamní mezinárodní letiště je nyní zcela uzavřené. V hlavním městě Haiti Port-Au-Prince nadále trvají přestřelky mezi protivládními gangy a úřady, píše list The Guardian.

Let společnosti Spirit Airlines směřující z Fort Lauderdale na Floridě do Port-Au-Prince se nacházel jen několik set metrů od přistání, když jedna ze střel zasáhla letušku. „Ta utrpěla lehká zranění,“ uvedla letecká společnost. Let byl odkloněn a bezpečně přistál v Dominikánské republice, žádná další zranění cestujících aerolinky nenahlásily. „Poškozené letadlo jsme vyřadili z provozu k návratu cestujících zpět na Floridu použijeme jiný stroj,“ uvedl dopravce.

Druhé letadlo společnosti JetBlue Airways do New Yorku bylo zasaženo hned po startu. Dopravce ovšem zjistil, že se stal cílem střelby až poté, co posádka bezpečně dorazila na mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho. „Přestože posádka původně nehlásila žádné problémy, při kontrole po letu jsme později zjistili, že vnější plášť letadla zasáhl projektil,“ uvedl mluvčí JetBlue Airways Derek Dombrowski pro list Miami Herald. „Tento incident aktivně vyšetřujeme ve spolupráci s příslušnými orgány,“ dodal.

Pondělní incidenty jsou již několikátými v řadě za poslední týdny. V říjnu zasáhla střelba gangů vrtulník OSN, který se musel vrátit na letiště. Nikdo nebyl zraněn.

Je to občanská válka

Hlavní město Haiti stále zažívá rozsáhlé násilnosti a úřady ze střelby viní protivládní gangy. Ty letos v březnu vyvolaly povstání, které svrhlo dosavadního haitského premiéra. Nový prozatímní premiér sice slíbil, že obnoví mír, ale skutečnost je jiná. V různých částech haitského hlavního města se stále odehrávají přestřelky mezi gangy a policií. Ulicemi se ozývá střelba, gangy zapalují domy, v řadě oblastí se v důsledku paniky uzavřely školy.

Z vězení odešlo než 4 600 vězňů a Port-au-Prince se takřka odřízl od zbytku země. Obyvatelé nezaznamenali žádné náznaky toho, kdy by úřady mohly převzít kontrolu nad hlavním městem od gangů. „Je to fakticky občanská válka,“ uzavírá podle listu The Guardian jeden z místních obyvatel.