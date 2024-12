Grónsko se novým letištěm otevřelo celému světu, ne všem se to ale líbí

První let, který spojil Nuuku s Kodaní, byl podle dánského ministra zahraničí historickým milníkem. Od června příštího roku sem totiž americké aerolinky United Airlines budou na pravidelné lince létat i z USA, konkrétně z New Jersey.

Od letošního dubna do srpna odbavily letecké společnosti létající do Grónska celkem 55 000 tisíc pasažérů, v příštím roce se tento počet téměř zdvojnásobí na přibližně 105 000. Další dvě letiště, Ilulissat na západě území a Qaqortoq na jihu, obě známá svými malebnými fjordy, by se měla do provozu zapojit do konce roku 2026.

Ne všichni jsou však tímto vývojem spokojeni. Přibližně 89 procent místního obyvatelstva totiž tvoří grónští Inuité, a přestože průzkumy naznačují silnou podporu zvyšování objemu cestovního ruchu, v této komunitě se objevují i hlasy obav zejména z ničení nedotčené krásy země i z možnosti vyvádění zisků zahraničními společnostmi.

S ohledem na volby v příštím roce reagovala vláda na tyto obavy minulý týden, když přijala kontroverzní zákon o cestovním ruchu, který vstoupí v platnost 1. ledna 2025. Veřejná konzultace má následně vést k vytvoření systému klasifikace oblastí Grónska do zelených, žlutých a červených zón. Ty omezí přístup turistů do „vysoce citlivých“ oblastí, aby byly pod ochranou křehké ekosystémy, které jsou již nyní pod tlakem klimatické nouze, místa kulturního dědictví a tradiční lovecké oblasti.

V platnost vstoupí také nové požadavky na vlastnictví turistických podniků. Licenci tak bude moci získat pouze ten, kdo je registrován v Grónsku a platí tam daně. Alespoň dvě třetiny kapitálu a hlasovacích práv společnosti s ručením omezeným musí vlastnit místní obyvatel.

Nový zákon, ale...

Pipaluk Ostermannová, která pracuje na pokladně v nezávislé cestovní kanceláři Tupilak Travel v centru Nuuku, je při pomyšlení na nové letiště a americké turistické dolary nadšená. Zároveň však přiznává, že se bojí invaze zahraničních společností do Grónska. „S tímto zákonem mám přece jenom více klidu,“ říká. Jiní naopak soudí, že krok utlumí zahraniční investice ve chvíli, kdy jsou potřeba nejvíc.

Jednapadesátiletý Jon Krogh a jeho šestačtyřicetiletá manželka Anika provozují v Grónsku glampingovou společnost. Majitel říká, že má obavy, co si Američané o Grónsku pomyslí vzhledem k jeho nedostatečné turistické infrastruktuře. Jeho společnost přežila pandemii jen díky zahraničnímu investorovi, který v ní nyní drží 40procentní podíl. Od přijetí nového zákona hodnota jeho společnosti prudce klesla. Majitel bude muset nyní upustit od plánů na vytvoření nových chat, z nichž by turisté mohli poznávat nedotčenou divočinu.

„Před přijetím zákona jsme měli hodnotu téměř dva miliony eur. Nyní máme hodnotu pouhého majetku. Kdo nás koupí? Peníze mají čtyři lidé v Grónsku. Já už teď nemám žádnou ambici dál firmu budovat,“ stěžuje si podnikatel. Podle něj je Grónsko je výjimečné, úžasné a krásné, ale není to jediné takové místo na planetě.

Věci pod kontrolou

V roce 2022 navštívilo Grónsko 92 637 turistů, loni jich bylo 131 767. Většina návštěvníků pocházela z Dánska, Německa, USA a dalších evropských zemí. „Celosvětový zájem o arktické destinace vzrostl, což je dáno touhou po dobrodružných zážitcích a povědomím o klimatických změnách,“ říká Anne Nivíkaová, výkonná ředitelka centrály cestovního ruchu Visit Greenland. Výstavba letiště v Nuuku byla podle ní zásadní součástí reakce Grónska na tento zájem.

Grónsko, jehož rozloha přesahuje rozlohu Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Polska, Portugalska, Nizozemska a Spojeného království dohromady, je dnes samosprávným územím Dánského království, ale až do roku 1953 bylo kolonií.

Spojené státy americké na ostrově vybudovaly vojenské základny již na začátku druhé světové války a poté i v době studené války. V roce 1946 dokonce američtí představitelé nabídli Grónsku, že autonomní území od Dánska, odkoupí za 100 milionů dolarů ve zlatých prutech. To zopakoval i Donald Trump během svého prvního funkčního období v Bílém domě.

Vláda nyní do nového zákona o cestovním ruchu vepsala dvouleté přechodné období. Mnozí si však myslí, že ambice Grónska na posílení turistického sektoru nelze naplnit bez mezinárodních investic. „Jdeme kupředu a Grónsko chce mít tento vývoj pod kontrolou,“ uzavírá ředitel grónské obchodní asociace Christian Keldsen podle The Guardianu.