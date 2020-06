Francie zakáže krátké lety. Když nesmí Air France, tak nikdo

Francouzský stát podporu letecké společnosti Air France podmínil tím, že uspíší přechod k ekologičtějšímu provozu. To zahrnuje i citelnou redukci letů, u nichž existuje alternativní spojení vysokorychlostní železnicí kratší než dvě a půl hodiny. Pokud to aerolinky splní, měly by dostat sedm miliard eur (téměř 187 miliard korun).

„Jestliže něco žádáme po Air France, neznamená to, že se pak objeví nízkonákladové aerolinky a začnou nabízet své služby,“ konstatovala v pondělí v rozhlasové stanici RMC francouzská ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová. Ve Francii působí mimo jiné i jedny z ejvýraznějších nízkonákladovek irský Ryanair a britský easyJet. Ty by se mohly pokusit nově uvolněné krátké linky obsadit.

Komentář francouzské ministryně ilustruje případnou řetězovou reakci v oblasti ekologie, která je spjatá se záchranným balíkem letecké skupině Air France-KLM. Tento přístup by postavil Francii po bok Rakouska, které státní pomoc tamní divizi letecké společnosti Lufthansa podmínilo omezením krátkých letů.

Francouzská ministryně také řekla, že by ráda sledovala příklad Rakouska, které zvažuje zavést pravidla ohledně cen letenek. Cestu letadlem za jedno či 15 eur považuje francouzská ministryně za skandální a je proto pro stanovení minimálních cen.

Rakousko zavede na krátké lety pod 350 kilometrů příplatek 30 eur. Cena letenky nemůže být podle Vídně nižší než poplatky a daně, a neměla by tak klesnout zhruba pod 40 eur (téměř 1 100 korun).