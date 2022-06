Bouřlivý začátek dovolených. Turisty ve Francii čekají stávky a fronty

Slovy organizátorů zájezdů: překvapení se mísí s rozhořčením. Jak mohla být turistická sezona s obnovenou leteckou přepravou po dvou letech pandemie tak špatně připravená? Ptá se francouzský list Le Monde.

„Je to systémový problém a tohle léto už jistě bude problematické,“ řekl generální tajemník Evropského sdružení asociací cestovních kanceláří (ECTAA) Eric Dresin. „Léto bylo špatně naplánované a současné problémy nemají krátkodobé řešení,“ dodal.

Rozsáhlejší obnova turistiky, než se očekávalo, a finanční problémy aerolinek tu situaci částečně vysvětluje, myslí si Dresin. ECTAA vyzvala aerolinky, aby se ke své neschopnosti odbavit tolik plných letů postavily čelem a co nejdříve uvolnily své rozvrhy na léto, jak to udělala například společnost EasyJet.

Na druhém konci cestovního řetězce stojí turistický průmysl, který se obává o své vztahy se zákazníky. V Paříži lidé brblají v dlouhých frontách na hraniční kontroly, Španělé si zoufají, protože Britové jim ruší dovolenou. Ve Švédsku si veřejného dopravce Swedavia předvolal parlament a vláda mu spílala za chaos na stockholmském letišti. Existují obavy, že takovým problémům bude čelit celé odvětví, navzdory tomu, že jsme se po desetiletí snažili udělat leteckou dopravu co nejsnazší, píše Le Monde.

„Krátkodobě až střednědobě to může mít dopad na poptávku,“ říká Dresin. „(Letecké) odvětví bylo už tak pod tlakem kvůli tomu, jak ovlivňuje ovzduší. Pokud na tuto výzvu neodpovíme a nenabídneme zákazníkům uspokojivé služby, budeme v problémech,“ řekl Dresin.

Nizozemští pořadatelé zájezdů už v polovině května zaznamenali úpadek v počtu rezervací kvůli nespokojenosti klientů se situací na amsterodamském letišti Schiphol.

„Nebezpečí ve vzduchu, stávky nebo problémy s počasím, to jsou všechno rizika, která musíte v očích zákazníků podstoupit,“ prohlásil prezident organizace Syndicat des Etreprises du Tour Operating (SETO; Syndikát společností provozujících zájezdy) René-Marc Chikli. „Ale dobrovolně a masově rušit lety kvůli nedostatku personálu, to je ohrožování byznysu,“ dodal.

Na letiště o hodinu dříve

Ani tyto obavy, ani nárůst cen letenek zatím ale počty rezervací ve Francii výrazně nesnížily. Příjmy francouzských cestovních kanceláří budou dokonce vyšší než v úspěšném létě 2019.

Cestovní kanceláře svolávají své zákazníky na letiště o další hodinu dříve, tedy čtyři hodiny před dálkovým letem a tři hodiny před letem na kratší vzdálenost. Některé se vyhýbají aerolinkám EasyJet a Ryanair, jelikož náhlá a překvapivá zrušení letů jsou nákladná; kanceláře jsou nuceny hledat pro zákazníky náhradní řešení nebo cestu také zrušit, což je pak nutí vyplácet kompenzace.

Cestování letadlem už také nestojí stejně jako před šesti měsíci nebo rokem, kdy cestovní kanceláře sestavovaly nabídky a „otázka, zda jsou zvýšené náklady odpovědností poskytovatele, nebo zákazníka, není tak jednoznačná,“ říká advokátka pro turistické společnosti Emmanuelle Llopová. V případě zrušení letu agentura nepochybně dostane odškodnění od aerolinek, ale bude stejně muset zaplatit za služby zarezervované v cílové destinaci, pokud se předem nepojistila.

„Některé agentury se už rozhodly šlápnout na brzdu a snižují prodej na červenec a srpen. Je to kvůli zapojení neplacené práce, nespokojenosti cestujících a kvůli nákladům, které to může znamenat pro společnost zotavující se po pandemii,“ říká Jean-Charles Franchomme, majitel tří cestovních agentur ve Francii. „Je to všechno děsivé,“ dodává.

„Pokud zítra přijde skupinka, která bude chtít letos v létě jet na víkendovou cestu do Lisabonu či do Říma, doporučím jí, ať si cestu zarezervuje na září nebo říjen.“ Franchomme si to může dovolit, protože k loňskému říjnu zvýšil proti roku 2019 tržby o 40 procent, píše Le Monde.