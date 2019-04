Ve hře je přímý spoj mezi Prahou a Hanojí. Babiš věří, že bude do Vánoc

Přímé letecké spojení mezi Prahou a vietnamskou Hanojí. To je jedno z memorand, která byla uzavřena na středečním česko-vietnamském podnikatelském a investičním fóru v Praze mezi firmami z obou zemí. Dohodu podepsali zástupci Letiště Praha a Bamboo Airways. Premiér Andrej Babiš by byl „velice rád“, kdyby se toto spojení spustilo do Vánoc.