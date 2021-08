Osmnáct vagónů. Do Rumunska vyjel nejdelší český vlak s cestujícími

Osmnáct vagonu může být v určitém smyslu problém. Vlak se na nástupiště v Holešovicích, a vlastně ani na žádné jiné české nástupiště, nevejde celý.

„Vždycky se musíme danému nástupišti přizpůsobit,“ řekla iDNES.cz Romana Šauerová ze společnosti Kladenská dopravní a strojní (KDS), která vlakovou dopravu pro festival zajišťuje už čtvrtým rokem po sobě. „V Holešovicích se nastupuje čtrnácti vagony a čtyři vagony jsou mimo nástupní plochu,“ dodala.



Vlak vyrazil z pražských Holešovic v 16:34 a bude stavět jen v Brně v zastávce Královo Pole. Poté zamíří přímo do rumunského města Oršava, které leží na řece Dunaj. Zatímco cestující budou ve své cestě za kulturním zážitkem pokračovat autobusovou a lodní dopravou do vesnice Eibentál, vlak bude „odpočívat“ a nabírat sílu pro cestu zpět.

„Ve středu v odpoledních hodinách dorazíme na železniční nádraží Oršava, kde všichni účastníci přestoupí na autobusy a lodě směrem do Eibentálu. Vlak se dostane prostřednictvím technologické přepravy do 150 kilometrů vzdáleného města Caransebeș. Souprava tam bude odstavena, vyčištěna a opět nazbrojena. Po celou dobu to tam bude hlídat security služba, kterou si vezeme s sebou. No a v neděli v ranních hodinách se budeme zase přesouvat z Caransebeșe do Oršavy, abychom někdy po poledni nabrali účastníky festivalu a odvezli je zase nazpátek,“ popsala Šauerová.



Kromě KDS dodaly vagony pro nejdelší český osobní vlak také České dráhy a jejich dceřiná společnost ČD Cargo.

Na poslední chvíli

Vlak přepravuje zhruba 980 cestujících, nicméně celkově se Festivalu Banát účastní asi 1 250 lidí z České republiky, řekl jeho organizátor Štěpán Slaný. Kromě vlaku se do Rumunska budou přepravovat autobusovou a osobní dopravou. Účast více než tisícovky lidí nebyla podle Slaného do poslední chvíle jistá.

„Do naplnění kapacity nám chybí asi 150 lidí, což je vzhledem k současné době docela uspokojivý výsledek. Trend registrace byl samozřejmě úplně jiný než v minulých letech. Spousta lidí čekala až na poslední chvíli, takže ještě před chvílí jsme seděli u počítače a odbavovali poslední rezervace,“ uvádí Slaný.

Lidé se podle něj přihlašovali na poslední chvílí kvůli pandemickým opatřením, které omezují cestování po Evropě. „Doba je nepředvídatelná, Evropa se pomalu ale jistě barví do oranžova nebo do červena. Nakonec jsme měli štěstí v tom, že Česká republika, Rumunsko i tranzitní státy zůstaly zelené. Můžeme cestovat téměř bez omezení, což podle mě lidi na poslední chvíli navnadilo,“ uvádí Slaný.

Účastníci akce nyní míří za českou komunitou v Rumunsku, do vesnice Eibentál, kterou v divoké oblasti Banát založili čeští kolonisté počátkem 19. století. Díky odlehlosti místa si místní udrželi kulturní specifika.

Hudební Festival Banát vznikl na podporu zdejší české komunity a má za sebou již devět ročníků. Minulý ročník se kvůli pandemii koronaviru v Rumunsku nekonal.

„Místo toho se jelo do Račího údolí, což je takový výběžek České republiky na Jesenicku. Nechtěli jsme ztratit kontinuitu a chtěli jsme si udržet přízeň fanoušků, kteří nás dlouhodobě podporují. Byla to taková komorní akce pro 300 lidí, spousta přihlášených si vstupenky solidárně přesunula na letošní rok. I proto jsme rádi, že je letos můžeme uspokojit, a že nakonec tento rok jedeme,“ dodává Slaný.

Mezi interprety, kteří na letošním ročníku zahrají, patří kapely Zrní, PSH nebo Vasilův Rubáš. Kromě nich jsou na programu i besedy, například s českým youtuberem Kovym nebo s cestovatelem Ladislavem Ziburou.