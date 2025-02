Čtyři havárie během čtyř týdnů. Trump provádí čistku na úřadu letectví

Trumpova administrativa začala propouštět stovky zaměstnanců Federálního úřadu pro letectví (FAA) včetně těch, kteří se starají o kritickou infrastrukturu řízení letového provozu. Propouštění se podle dostupných informací netýká řídících letového provozu, ale zahrnuje inženýry a techniky, píše The Guardian.

Podle odborového svazu Professional Aviation Safety Specialists (PASS) obdrželo v pátek výpovědi několik stovek pracovníků. Mnozí z nich ovšem byli zaměstnanci ve zkušební době, tedy ti, kteří byli zaměstnáni méně než rok.

Mluvčí odborů ovšem uvedl, že výpověď dostali i technici, kteří ve zkušební době nejsou. Mezi zrušené pozice patří mechanici údržby, letečtí informační specialisté, specialisté na ochranu životního prostředí, asistenti pro bezpečnost letectví a administrativní pracovníci v oblasti řízení letového provozu.

Tento krok přichází také necelé tři týdny po srážce armádního vrtulníku s civilním letadlem nad Washingtonem, při níž zahynulo 67 lidí. Podle prvních zpráv pracoval měl v době nehody vysoce frekventovaný vzdušný prostor na starost pouze jeden letový dispečer, který obsluhoval jak civilní, tak vojenské lety.

Sedm dalších lidí zahynulo při havárii letadla poblíž Filadelfie, deset lidí při havárii jiného letadla na Aljašce a jeden člověk při selhání podvozku soukromého letadla zpěváka skupiny Mötley Crüe Vince Neila. To při přistání narazilo do jiného odstaveného stroje.

V pondělí se při příletu na Pearsonovo mezinárodní letiště v kanadském Torontu převrátilo letadlo společnosti Delta s 80 lidmi na palubě.

31. ledna 2025

Zastaralé systémy řízení?

„Personální rozhodnutí by měla vycházet z kritických potřeb jednotlivých agentur. Jiný postup je nebezpečný,“ uvedl na svých internetových stránkách odborový svaz PASS, který zastupuje více než 11 000 pracovníků FAA a ministerstva obrany.

Šéf odborářů David Spero dodal, že tento krok je po smrtelných leteckých nehodách v uplynulém měsíci obzvláště nemilosrdný. „Jsou to naši rodinní příslušníci, přátelé, sousedé... Mnozí z nich jsou veteráni. Je ostudné takhle se zbavit obětavých státních zaměstnanců,“ dodal.

K čistce na FAA se již vyjádřil i nový ministr dopravy Sean Duffy. Ve svém příspěvku na síti X uvedl, že již hovořil s týmem DOGE. „Všichni se zapojí, aby pomohli modernizovat náš letecký systém,“ uvedl. Také mnozí odborníci na letectví již dlouho poukazují na zastaralé systémy řízení letového provozu používané FAA.

Šéf DOGE, tedy úřadu vzniklého za účelem odhalování a odstraňování toho, co Trumpova administrativa považuje za nehospodárné vládní výdaje, později Duffyho podpořil. Uvedl, že bude usilovat o rychlé bezpečnostní vylepšení systému řízení letového provozu.

„Technici FAA procházejí dlouholetým specializovaným výcvikem, aby mohli udržovat kriticky důležité systémy, a tyto lidi nelze rychle nahradit,“ zveřejnil na sociálních sítích bývalý řídící letového provozu FAA Dylan Sullivan. „Za třicet let, co jsem zahájil svou kariéru řídícího, jsme jich nikdy neměli přebytek,“ uzavřel podle The Guardianu.