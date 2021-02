Metlou britského obchodu s EU je papírování. České firmy se zatím drží

Institut CIPS, který působí jako profesní orgán nákupu a zásobování, oslovil 350 logistických firem. Třetina respondentů uvedla, že zpoždění na hranicích Velké Británie s EU trvají výrazně déle než v lednu.

Přeprava trvá „o něco déle“ podle 28 procent dotázaných. Patnáct procent uvedlo zpoždění podobné délky jako v lednu. Osmnáct procent manažerů naopak uvedlo, že jejich kamiony nemají žádné zpoždění nebo kratší zpoždění než předchozí měsíc.



„Jsme ve druhém měsíci nových ujednání a naděje, že zpoždění na hranicích nebude, jakmile se objemy nákladů vrátí do normálu a jakmile si celní systém zvykne na nové procesy, se ukázaly jako mylné,“ cituje ekonoma CIPS Johna Glena britský list The Guardian. „Dopad těchto zpoždění na trhu bude postupovat dodavatelským řetězcem a nakonec povede k nedostatku na skladech a zvýšeným cenám pro spotřebitele,“ varuje ekonom.

Jako důvod zdržení uvedla téměř polovina dotazovaných papírování u celníků na obou stranách hranice. Glen rovněž upozorňuje, že v druhé fázi uplatňování dohody o brexitu bude 1. dubna a 1. července zavedena řada nových kontrol.

Avšak komplikace se netýkají všech. „Společnost Škoda Auto neregistruje v rámci logistiky žádná zpoždění oproti standardním termínům. Veškeré procesy spojené s dopravou do Velké Británie probíhají v nezměněné formě,“ uvádí za českou automobilku Martina Gillichová.

V podobném duchu se vyjadřuje i česká firma JAPO - transport, která se kromě kamionové přepravy a skladování zabývá také přepravou balíkových a poštovních zásilek od českých a slovenských e-shopů do zahraničí. Britským zákazníkům doručuje ve stejném čase jako před brexitem.

Naši klienti jsou zvyklí obchodovat v zemích mimo Evropskou unii, kam pro ně dopravu také zajišťujeme. Takže jsme potřebné zkušenosti měli společně k dispozici a jenom je použili na vývoz do Anglie. Zdeněk Jirásek manažer rozvoje obchodních aktivit firmy JAPO - transport

Bazény z Česka jezdí včas

„Teď jsem se díval do statistik a pro Velkou Británii máme reálnou doručovací lhůtu čtyři až šest pracovních dní. Například zásilky, které ve čtvrtek 18. února odpoledne odešly z naši pobočky z Prahy, byly doručené příjemcům ve Velké Británii ve středu 24. února,“ uvádí Zdeněk Jirásek, který má ve firmě na starosti rozvoj obchodních aktivit.

Fakt, že poštovní a balíkové zásilky JAPO - transport na cestě do Británie žádným větším překážkám nečelí, připisuje Jirásek kromě dobré spolupráce s poštovními partnery v zahraničí také zkušenostem společnosti i samotných klientů přepravce.

„Naši klienti jsou zvyklí obchodovat třeba ve Spojených státech, respektive v zemích mimo Evropskou unii, kam pro ně dopravu také zajišťujeme. Potřebné zkušenosti jsme tak měli společně k dispozici a jenom je použili na vývoz do Anglie,“ uvádí Jirásek. Prostřednictvím logistické firmy míří z českých e-shopů do Velké Británie například oblečení, sportovní vybavení, hračky a od začátku února už i bazény na léto.

Jirásek se neobává, že by v průběhu tohoto roku musela firma své služby do Velké Británie dále zdražovat. K zásadnímu zdražení totiž již došlo úderem brexitu, tedy 1. ledna.

„Cena za poštovní zásilky se navýšila asi o 35 procent oproti stavu před brexitem. Důvodem je právě složitá administrace, nutné úpravy IT systémů přepravců a prostoje na hranicích. U každé zásilky se například musí uvést celní kód a hodnota produktů, u některých se musí vybírat DPH. Nemyslím si tedy, že by se ještě mělo zdražovat. Ke skokovému navýšení už došlo,“ předpokládá Jirásek.

Z obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií vyplynula malá výhoda o nulovém clu, ale pouze v případě, že je na faktuře uvedeno, že zboží pochází z Británie. Tomáš Burian ředitel celních služeb společnosti DHL

Zaskočeni cly

Dílčí obtíže, které mohou při kamionové přepravě na hranicích Evropy s ostrovním královstvím nastat, popisuje Tomáš Burian, ředitel celních služeb české divize společnosti DHL.

„K prodloužení času dodání zásilky může dojít v průběhu celního řízení, kdy nejsou od odesílatele dostatečně připraveny podklady a je potřeba kontaktovat příjemce k doplnění dokumentace nebo udělení plné moci pro celní zastupování. Toto zdržení může být jeden den nebo i více dní podle toho, jak příjemce spolupracuje a komunikuje s DHL a jak dlouho příjemci trvá dodat požadované doklady pro celní řízení,“ uvádí Burian. Podle něj se společnost na brexit připravila, a proto nyní přeprava prostřednictvím jejích kamionů funguje celkem plynule.

Burian dále upozorňuje, že pro velkou část britských společností jsou formality celního řízení novou věcí. „Učí se vystavovat správné doklady, všechny náležitosti, vyřizují potřebná povolení a registrace,“ vyjmenovává ředitel.

Navzdory nulovým clům se brexit podepisuje i na cenách některých výrobků. Týká se to toho zboží, které sice jede z Velké Británie třeba do Česka, avšak původ má v jiné, neunijní zemi.

„Při importu zboží do České republiky zákazníky britských e-shopů zaskočila povinnost účastnit se celního řízení a v některých případech zaplatit clo a DPH. Z obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií vyplynula malá výhoda o nulovém clu, ale pouze v případě, že je na faktuře uvedeno, že zboží pochází z Velké Británie. Pokud toto zásilka nesplňuje, pak se clo platí,“ vysvětluje Burian.

Zatím klid

Pohled na celkovou situaci českých exportérů přináší Jiří Rak, ředitel kanceláře CzechTrade. „České firmy vyvážející do Velké Británie, se kterými jsme ve spojení, zatím při přepravě nepociťují na hranicích dramatické zpoždění. Má na to vliv také předzásobení, které v únoru, a ještě v březnu bude hrát svoji pozitivní roli. Situace je celkově klidná a žádné větší problémy na hranicích nejsou, naopak v některých případech se oproti lednu začíná mírně zlepšovat,“ míní Rak.

„Daleko větším problémem je nalézt dopravce, který je ochoten převzít k přepravě do Británie zakázky menšího rozsahu. Mnozí speditéři už nyní odmítají realizovat dodávky kvůli novému celnímu režimu a administrativním komplikacím způsobeným brexitem, které přinesly mimo jiné podstatný nárůst ceny za dopravu, až o 80 liber (2,4 tisíce korun) za paletu,“ uvádí Rak z londýnské kanceláře.

Náklad, který celníkům motá hlavu

Výsledek citovaného průzkumu institutu CIPS potvrzuje například jeden z největších výrobců chemikálií BASF. Společnost nedávno poslala skotskému parlamentu dokument, v němž popisuje situaci, jejíž charakter do značné míry určuje pole působnosti firmy.

Problém je v tom, že se Británie odchodem z EU vzdala i jednotné chemické legislativy. BASF tak na hranicích zdržuje již zmiňované papírování a nejistota celníků, jak mají ke kamionům, které jsou plné krkolomně nazvaných chemikálií, přistupovat.

Britská vláda teprve nyní vypracovává vlastní regulace chemických přípravků, které by podle New York Times měly zrcadlit unijní pravidla. Fungování britských předpisů však podle zástupců sektoru vyjde výrobce chemikálií draho a to hlavně kvůli rozsáhle dokumentaci.

„Ministerstvo životního prostředí, výživy a venkova dosud nebylo schopno odpovědět na standardní fytosanitární otázky, na které sektor upozorňoval před více než dvěma roky,“ vytýká britským politikům BASF v dokumentu.

Zdržování na hranicích navíc podle společnosti vede k poškozování výrobků a jejich nepoužitelnosti ve chvíli, kdy se dostanou k zákazníkovi. BASF dále uvádí příklady, kdy někteří řidiči kamionu byli nuceni spát na hranicích i několik dnů než došlo k odbavení přepravovaného nákladu. Některé kamiony se zase musely obrátit čelem v zad kvůli nevyřízenému papírování a kvůli tomu, že smíšený náklad kamionů „úředníkům přístavu zamotal hlavu.“

V podobném duchu si stěžuje i Asociace britského farmaceutického průmyslu. V dopise parlamentu píše, že se na fungování dohody podepisuje to, jak rychle byla v době Vánoc sjednána. Léky, které by z EU zamířily do Velké Británie, se kvůli brexitu budou v příštích letech muset schvalovat zvlášť na unijní půdě a zvlášť na ostrovním království.