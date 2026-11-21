Cena paliva je na dvojnásobku. Z cen pod hodnotou sta dolarů za barel leteckého paliva se na sklonku loňského roku po vypuknutí raketové přestřelky mezi USA a Íránem vyšvihla na dvojnásobek a nyní se podle pravidelného monitoringu mezinárodní asociace letecké dopravy IATA drží kolem hodnoty 170 dolarů za barel. Takto masivní zdražení se pochopitelně do cen letenek promítlo a sekundárně podražily i letecké zájezdy.
Po covidu lidé začali s objevováním vzdálenějších destinací a počty zimních koupacích dovolených rostly o desítky procent. A dodnes čísla neklesají.