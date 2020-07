Řidiči kamionů se německých mezd nedočkají. A budou muset více odpočívat

Evropští zákonodárci zamítli všechny pozměňovací návrhy k trojici norem stanovujících nová pravidla, čímž byl celý balíček přijat a může vstoupit v platnost. Text, na němž se loni Evropský parlament (EP) shodl se členskými státy a Evropskou komisí, zavádí pro řidiče maximální dobu nepřetržité jízdy a minimální dobu odpočinku.

Na rozdíl od současné praxe nebudou navíc řidiči odpočívat jen v kabinách vozidel, neboť jim zaměstnavatel bude muset zajistit ubytování, pokud povinný odpočinek přesáhne 45 hodin za týden. Každé čtyři týdny se také budou řidiči muset vracet do své domovské země.



„Nikdo nechce vézt své děti po dálnici D1 a přitom mít vedle sebe kamion s unaveným řidičem, který je 200 dnů na cestě a má za sebou čtyřicetitunový kolos, s nímž se kdykoli může stát něco nepředvídatelného,“ podotkla komunistická europoslankyně a zpravodajka návrhu Kateřina Konečná, podle níž patří vyšší bezpečnost řidičů a cestujících na silnicích k zásadním přínosům nových pravidel.

Vítězství pro české dopravce

Jeden z hlavních sporů, kvůli němuž se o balíčku vyjednávalo přes tři roky, se točil okolo úpravy směrnice o vysílání pracovníků. Ta počítá s tím, že za stejnou práci by na stejném místě lidé měli dostávat srovnatelný plat, ať už je jejich zaměstnavatel odkudkoliv. Řidiči kamionů jsou však z ní po tlaku zemí střední a východní Evropy na základě dnes schválených pravidel vyňati a dopravci se tak nebudou muset při každém přejezdu hranic řídit jinými standardy.

Česká liberální europoslankyně Martina Dlabajová, která byla zpravodajkou návrhu v minulém volebním období, to označila za velké vítězství pro české dopravce. „Silniční balíček je proto zárukou toho, že se na naše řidiče nebude vztahovat například německý zákon o minimálně mzdě nebo jeho francouzský ekvivalent,“ uvedla Dlabajová.

Nová pravidla by měla zjednodušit dosavadní komplikovanou situaci. „Je to dost velký galimatyáš, nehledě na to, že nejde jen o mzdu, ale o další sociální a zaměstnanecká pravidla. Podnikatel v této branži musí znát do detailu všechny sociální předpisy zemí, ve kterých jezdí, a to je téměř nemožné,“ komentoval nedávno situaci generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.



Tři vnitrostátní cesty týdně

Dopravci budou muset na základě nových pravidel pořídit do vozidel včetně menších nákladních aut elektronické tachografy, které umožní lepší kontrolu toho, kdy a kde se vozidlo pohybovalo, nakládalo a vykládalo či kdy řidič odpočíval. Norma upravuje také podmínky takzvané kabotáže, neboli přepravy nákladu jen po území jiného státu, než z něhož byl řidič vyslán.

Kamion bude moci provést nejvýše tři vnitrostátní cesty během týdne následujícího po přeshraniční přepravě nákladu. Poté bude muset mít nejméně čtyřdenní pauzu, aby mohl znovu vozit zboží po stejné zemi. Tuto úpravu si vynutily západoevropské země, kterým vadilo, že firmy z východu EU vysílaly své řidiče systematicky převážet náklady do Německa či Francie a braly tak práci tamním přepravcům.