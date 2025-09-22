Na letišti v londýnském Heathrow bylo podle údajů společnosti Flightradar 90 procent z více než 350 letů zpožděno o 15 minut nebo více, šest letů se v neděli odpoledne do 15:00 muselo zrušit úplně. Průměrné zpoždění činilo 34 minut. V sobotu aerolinky musely zrušit celkem třináct letů, drtivá většina ze stovek letů byla pouze zpožděna, píše The Guardian.
„Základní problém byl mimo naši kontrolu,“ uvedl mluvčí letiště Heathrow. Dodal, že letiště povolalo další personál, aby pomohl vypořádat se se vzniklou situací. Heathrow podle všeho nenařídilo žádné zrušení letů na pondělí a očekává se, že většina letů bude fungovat podle letových řádů.
|
Land Roveru se nedaří rozjet výrobu po ataku hackerů, tratí miliardy
„Pokračujeme v práci na vyřešení a odstranění následků pátečního výpadku,“ uvedlo letiště v prohlášení. „Omlouváme se všem, kteří se potýkali se zpožděními, ale díky spolupráci s leteckými společnostmi byla drtivá většina letů nadále provozována.“
V Bruselu bylo v neděli do 15:00 zpožděno 86 procent letů na letišti Zaventem, jednom ze dvou letišť obsluhujících belgické hlavní město. Zpoždění se pohybovala od 15 minut do čtyř hodin.
Letiště uvedlo, že celkem 15 procent plánovaných letů bude tento víkend zrušeno. V sobotu bylo zrušeno 25 odletů z 234 a v neděli 50 z 257. „Chceme zabránit dlouhým frontám,“ vysvětlil mluvčí.
Další z řady útoků
V Berlíně bylo zpožděno 73 procent z přibližně dvou stovek letů. „Kvůli výpadku systému u poskytovatele služeb dochází k delším čekacím dobám,“ uvedlo berlínské letiště na svých webových stránkách. „Využijte prosím online odbavení, samoobslužné odbavení a službu rychlého odbavení zavazadel.“
Letiště v Dublinu rovněž oznámilo, že ho zasáhl kybernetický útok, proto se zpozdila většina letů z irského hlavního města.
|
Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit
Tento hackerský útok se řadí k dlouhé sérii napadení, která v posledních měsících postihla velké společnosti. Největší britský zaměstnavatel v automobilovém průmyslu, společnost Jaguar Land Rover, nebyl kvůli hackerskému útoku schopen tři týdny vyrábět žádná auta. Britské maloobchodní řetězce Marks & Spencer a Co-op na začátku roku také zasáhly samostatné útoky.
Britské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost uvedlo, že spolupracuje s britskými letišti a britskými orgány činnými v trestním řízení na posouzení důsledků incidentu, uzavírá britský portál.
Největší hackerské útoky na letiště
Srpen 2015 Porucha počítačového systému dočasně vyřadila z provozu systém pro sledování letů ve Washingtonu a okolních městech. Podle serveru FlightAware.com, který monitoruje leteckou dopravu na celém světě, bylo na východním pobřeží USA zrušeno 410 letů
Srpen 2016 Americká letecká společnost Delta Air Lines musela pozastavit nebo zrušit asi 1 600 naplánovaných letů. Způsobila to porucha firemních počítačových systémů po výpadku proudu v americké Atlantě, kde má společnost některá zařízení.
Květen 2017 Aerolinky British Airways přerušily na jeden den kvůli výpadku počítačových systémů všechny lety navazující na londýnská mezinárodní letiště Heathrow a Gatwick. Opatření způsobilo na obou letištích chaos kvůli tisícům cestujících, kteří se tísnili v odbavovacích halách
Srpen 2019 Mezinárodní letiště Schiphol u Amsterodamu bylo v polovině měsíce donuceno na několik hodin přerušit provoz kvůli potížím, které vznikly v systému řízení letového provozu.
Červenec 2022 Globální výpadek systému pro odbavování cestujících zkomplikoval provoz i na pražském letišti, potvrdili jej také v Londýně, Curychu, Budapešti či australském Sydney. Pasažéři museli být odbavováni manuálně.
Leden 2023 Americký úřad FAA na několik hodin zakázal odlety ze všech letišť ve Spojených státech, a to kvůli technické závadě. Ta se týkala systému, který poskytuje pilotům a pozemnímu personálu důležité bezpečnostní informace a upozornění na narušení letového provozu. Problémy pocítily aerolinky i jinde ve světě, včetně Evropy.
Srpen 2023 Britský úřad pro řízení letového provozu NATS zasáhl na několik hodin technický problém, který ovlivnil jeho systém plánování letů a způsobil rozsáhlé narušení letů v celé Evropě.
Červenec 2025 Ruská letecká společnost Aeroflot kvůli výpadku informačního systému v polovině měsíce zrušila desítky letů. K odpovědnosti se podle ruských médií přihlásila hackerská skupina Silent Crow a Kybernetičtí partyzáni Běloruska.