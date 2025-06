Řada turistů na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku (6. dubna 2023) | foto: Reuters

Letecké společnosti se musí současné situaci přizpůsobit. Američtí turisté totiž do Evropy i letos hojně míří a aerolinkám nezbývá nic jiného než změnit strategii. Evropské aerolinky pro agenturu Reuters přiznaly, že budou muset i dál snižovat ceny letenek, jinak se jim nepodaří naplnit letadla.

Podle společnosti Cirium klesly v prvním kvartálu letošního roku ceny zpátečních letenek mezi USA a Evropou v průměru o 7 procent. Třeba letenky mezi Atlantou a Londýnem však zlevnily dokonce až o 55 procent. Cena zpátečních letenek z USA do Evropy během letošního července a srpna má být dokonce o 10 procent nižší než loni.

Průměrná cena letenky z USA do Evropy momentálně činí 817 amerických dolarů, a tedy asi 19 tisíc korun. To odpovídá hodnotám z léta roku 2019. Podle analytiků společnosti Aviation klesl počet na červenec rezervovaných letů Evropy do USA v meziročním srovnání o 13 procent.

Odborníci říkají, že pro aerolinky bude letošní léto obzvlášť složité. Evropané nemají o cesty do USA takový zájem. Naopak americká letiště mají v dalších měsících odbavit meziročně o 4,3 procenta více mezinárodních letů než loni.

Propad zájmu potvrzuje i Lufthansa

S poklesem zájmu o transatlantické spoje bojují i aerolinky Air France-KLM nebo německá Lufthansa. Ve stejnou chvíli totiž tyto společnosti bojují také s růstem nákladů. Stoupají mzdové nároky zaměstnanců a problémy způsobují i trvající konflikty na Blízkém východě či nekončící ruská válka na Ukrajině.

Jiná situace panuje na druhíé straně Atlantiku. Aerolinky jako United Airlines, Delta či American Airlines si totiž chválí rostoucí zájem Američanů o cesty do Evropy. Vedení těchto podniků ale zároveň potvrdilo klesající poptávku ze strany Evropanů. Představitelé United Airlines pro Reuters uvedli, že zájem Evropanů meziročně klesl o 6 procent.

Podle statistik amerického Národního úřadu pro cestovní ruch a turistiku klesl v květnu počet příchozích turistů do USA v meziročním srovnání o 2,8 procenta. Největší propad je patrný právě v případě cestujících ze západní Evropy, kterých během uplynulého měsíce bylo meziročně o 4,4 procenta méně.

O USA ztrácí zájem Dánové i Němci

Největší pokles se týká hlavně turistů z Dánska (pokles o 20 procent), Německa (propad o 19 procent) a Francie (pokles o 9 procent). Cestovatele z Evropy kromě samotné politiky Donalda Trumpa odrazuje i zpřísněná americká imigrační politika. Německé úřady své občany už v březnu varovaly, že ani platné vízum nemusí být v současné situaci pro vstup na americkou půdu dostačující.

Dány pak pohoršují opakovaná vyjádření Donalda Trumpa o anexi Grónska. Dánům ani dalším národům v Evropě se rovněž nelíbí, že Američané již několik týdnů pokračují v celosvětové obchodní válce, uzavírá agentura Reuters.