Evropa má letecké palivo už jen na týdny, říká šéf IEA. Aerolinky už ruší lety

  15:00 aktualizováno 15:09
Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů a první aerolinky už kvůli tomu ruší některé lety. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, začnou se brzy rušit spoje i jinde. Brána do Perského zálivu je de facto zablokovaná kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
Německá letecká společnost Lufthansa od soboty trvale odstaví 27 provozuschopných letadel svých ztrátových regionálních aerolinek CityLine. Do konce léta plánuje také stáhnout ze svých dálkových letů i šest mezikontinentálních letadel. Dopravce to oznámil v tiskovém prohlášení, ve kterém jako důvody označil kromě rostoucí ceny leteckého paliva i pracovně-právní spory týkající se kolektivních vyjednávání.

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Její dopady budou podle něj znamenat vyšší ceny benzinu, vyšší ceny plynu i vyšší ceny elektřiny.

Které aerolinky chystají opatření:

Společnost Ryanair Holdings uvedla, že dodavatelé leteckého paliva zaručují dodávky minimálně do poloviny května, i když situace zůstává nestabilní vzhledem k vývoji války na Blízkém východě.

Ředitel společnosti Virgin Atlantic Airways v úterý uvedl, že podle jeho odhadů jsou zásoby leteckého paliva zajištěny na zhruba šest týdnů, než se situace začne zhoršovat.

Německá letecká společnost Lufthansa od soboty trvale odstaví 27 provozuschopných letadel svých ztrátových regionálních aerolinek CityLine. Důvodem jsou rostoucí ceny leteckého paliva a také spory s odborovými svazy zaměstnanců.

V první linii jsou podle něho asijské země, které jsou závislé na energii z Blízkého východu. Jako příklad jmenoval Japonsko, Jižní Koreu, Indii, Čínu, Pákistán a Bangladéš. „Pak se to dostane do Evropy a Ameriky,“ dodal.

Co se může dít v Evropě

Pro Evropu „můžu říct, že brzy uslyšíme zprávy, že některé lety z města A do města B by mohly být zrušeny kvůli nedostatku leteckého paliva“.

„Kdysi existovala skupina Dire Straits,“ řekl Birol s odkazem na britskou kapelu, která slavila největší úspěch v 80. letech. Anglické sousloví dire straits lze do češtiny přeložit například jako ‚krajní nouze‘, případně ‚zoufalá situace‘. „Teď je to skutečně zoufalá situace, dopady budou na celou globální ekonomiku. Čím déle to potrvá, tím horší to bude pro hospodářský růst a inflaci po celém světě,“ uvedl.

Ekonomické dopady budou nerovnoměrné a „nejvíce budou trpět země, jejichž hlas není tolik slyšet,“ řekl tento turecký ekonom a expert na energetiku, který stojí v čele IEA od roku 2015. Podle něj půjde hlavně o rozvojové země – chudší státy v Asii, Africe a v Latinské Americe.

Bez urovnání konfliktu s Íránem, které by trvale znovu otevřelo Hormuzský průliv, ale budou trpět všichni, řekl. „Některé země mohou být bohatší než jiné. Některé mohou mít více energie než jiné, ale žádná země, žádná země není vůči této krizi imunní,“ varoval.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty.

Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Touto vodní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Nyní v oblasti panuje příměří. Po prvních mírových jednáních mezi USA a Íránem, které nepřinesly hmatatelné výsledky, se podle dostupných informací chystají další ještě v tomto týdnu.

