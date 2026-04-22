Nejsilnější zájem o lety do Evropy projevily v minulých týdnech především letecké společnosti Cathay Pacific, Qantas, Korean Air nebo Singapore Airlines. Kromě počtu spojů výrazně vzrostla také jejich obsazenost, píše agentura Reuters.
Letecká společnost Cathay Pacific před několika dny informovala, že rostoucí počet spojů do Evropy je reakcí na stoupající poptávku ze strany cestujících. „Silná poptávka přetrvává i během dubna,“ uvedla pro Reuters obchodní ředitelka společnosti Cathay Pacific Lavinia Lauová.
|
Taková je realita. Letecké palivo může Evropě chybět už v květnu
Podobné je to v případě Singapur Airlines. Obsazenost linek do Evropy u této aerolinky navíc v březnu vyskočila na 93,5 procenta. V meziročním srovnání jde o nárůst o více než 14 procentních bodů. Zároveň jde o nejsilnější růst ze všech tras, na nichž společnost operuje.
Trend může přetrvat
Analytici Bank of America očekávají, že tyto trendy mohou přetrvávat až 12 měsíců po skončení války proti Íránu. Spoje do Evropy proto postupně přidává také společnost Qantas, která posiluje zejména lety do Paříže a Říma. „Cestující hledají v posledních týdnech alternativní trasy,“ uvedla společnost v tiskovém prohlášení.
Výraznější poptávka po letech mezi Evropou a Asií pomohla i společnosti Korean Air, která v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšila svůj provozní zisk v meziročním srovnání o téměř 50 procent. Výrazně se na tom podepsaly právě zvýšené příjmy na letech mezi Evropou a Asií, které meziročně vyrostly o 18 procent.
|
Evropa má letecké palivo už jen na týdny, říká šéf IEA. Aerolinky začínají rušit lety
Zájem o lety do Evropy roste také v Austrálii. Tamní úřady totiž mimo jiné nedoporučují, aby Australané v současné době cestovali do zemí Perského zálivu. Rostoucí poptávka po letech do Evropy v kombinaci s dražším leteckým palivem však způsobila, že letenky výrazně zdražily. Zpáteční letenka mezi Londýnem a Sydney v ekonomické třídě nyní vychází až na 1 900 australských dolarů (asi 28 tisíc korun).
Data Airservices Australia ukazují, že letecký provoz mezi Austrálií a Blízkým východem v březnu meziročně klesl o 77 procent. Kromě Evropy z toho těží také Hongkong, Tokio, Soul nebo třeba Kuala Lumpur v Malajsii.
Největší krize
Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Varoval také, že Evropě zbývá letecké palivo na zhruba šest týdnů, pokud nedojde k otevření Hormuzského průlivu.
|
Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě
Předseda IATA Willie Walsh ve středu uvedl, že zatímco ceny ropy by mohly klesnout, náklady na letecké palivo nejspíše zůstanou vysoké kvůli důsledkům škod na rafineriích. Walsh přirovnal současnou situaci k minulým otřesům v odvětví. Odmítl ale podobnost s pandemií covidu. Zdůraznil, že kapacita leteckých společností nebyla omezena v takovém rozsahu jako během koronavirové krize.
Analytici z Mezinárodní asociace leteckých dopravců upozorňují, že potrvá měsíce, než letecký průmysl překlene krizi způsobenou dlouhodobým narušením obchodních tras a řetězců, uzavírá Reuters.