Eurotunelem do Ženevy, Curychu i Frankfurtu. Provozovatel plánuje nové spoje

Už za pět let by se pod Lamanšským průlivem mohly prohánět nové vlakové spoje z Velké Británie do Německa nebo Švýcarska. Provozovatel Eurotunelu, společnost Getlink, totiž usiluje o zdvojnásobení vlakových kapacit do Evropy a vyjednává s podniky, které by se do provozování osobních železničních spojů do Kolína nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Ženevy nebo Curychu pustily.