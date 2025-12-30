Eurostar v prohlášení na webových stránkách upozornil cestující, že se musejí připravit na výrazná zpoždění. Firma však na dotaz Reuters odmítla odhadnout, jak dlouho může trvat náprava i kolika pasažérů se výpadek dotknul.
Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem
Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká
Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...
Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025
Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...
Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz
Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....
Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu
Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...
Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz
Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?
PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025
Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....
Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun
Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....
Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel
Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...
Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají
Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...
Firmy bez kontroly. Vláda nám podrazila nohy a zadělala na problémy, říká auditor
Auditoři jsou po celé Evropě v hledáčku soukromého kapitálu, který je skupuje a slučuje. Soukromý kapitál investuje do stovek různých společností. „Najednou auditor zjistí, že audituje sám sebe,“...
Příští rok bude plný investičních příležitostí. Na čem se dá zbohatnout
Investoři prožili rok plný zvratů. Už v lednu oslabilo technologické akcie uvedení levného čínského modelu umělé inteligence. Burzovním spekulantům totiž do hlav zasadil pochybnosti o dominanci...
Válka na Ukrajině silně ovlivnila energetiku východních zemí EU, uvádí analýza
Ruská invaze na Ukrajinu výrazně zasáhla do energetických politik zemí východního křídla Evropské unie. To, co mělo být postupnou zelenou transformací, se během několika měsíců změnilo v boj o...
Poplatek za POZE bude od Nového roku nula, ERÚ vydal nový cenový výměr
Energetický regulační úřad vydal změnový cenový výměr, kterým snižuje regulované ceny elektřiny pro příští rok. Stalo se tak na základě usnesení nové vlády. Od 1. ledna 2026 nebudou odběratelé již v...
Giganti sázejí na malé jádro. ČEZ postaví modulární reaktory
Energetický kolos ČEZ vlastní přibližně 20 procent v britské společnosti Rolls-Royce SMR. Ta už letos v listopadu uvedla, že postaví první tři modulární reaktory ve Velké Británii. První malý reaktor...
Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají
Mobilní aplikace dnes umožňují sázet na cokoli – na výsledek fotbalového zápasu, volby i vývoj ceny akcií v příštích hodinách. Odborníci se shodují, že rozdíl mezi investováním a hazardem nikdy nebyl...
Úspory u bezemisního bydlení jsou iluze. Byty mohou zdražit, vysvětluje Simandl
Úsporu elektřiny vyváží náklady na údržbu a výměny technologií, na kterých bezemisní bydlení stojí, uvádí obchodní ředitel developerské firmy Creditas Real Estate Borek Simandl. Kvůli pomalému...