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Více práv při vracení peněz. Europarlament vylepšil ochranu cestujících

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  14:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Europoslanci v konečném hlasování podpořili lepší prosazování práv cestujících v EU. Nová pravidla mají zlepšit ochranu pasažérů a způsob, jakým dostávají informace při narušení svých cest. Normu musí ještě formálně schválit Rada EU.

Po schválení Radou budou nová pravidla platit od 23. října 2027 současně s nařízením o právech cestujících v letecké dopravě, které členské státy EU finálně schválily v polovině července.

Přijatý text upřesňuje pravidla pro vrácení peněz u zrušených letů rezervovaných přes zprostředkovatele, jako jsou cestovní kanceláře nebo online rezervační platformy. Cestující budou mít nárok na plnou náhradu, včetně případných zprostředkovatelských poplatků, do 14 dnů.

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„To, že je to nyní 14 dní, je podle mě extrémně revoluční. Protože je to naprosto nepřijatelné, co si aerolinky dovolují,“ řekla novinářům Markéta Gregorová z frakce Zelených. Česká europoslankyně zároveň zdůraznila, že pravidla platná ve všech druzích dopravy budou sjednocena a k dispozici bude cestujícím jednotný formulář. „Je to také velmi dobré v tom, že jakmile se cestující jednou naučí svá práva a získají v nich přehled, budou je moci uplatnit kdekoli,“ dodala.

Více práv pro postižené

Nová pravidla také posilují práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Během letu s nimi bude moci bezplatně cestovat doprovázející osoba, je-li její přítomnost nezbytná, stejně jako je tomu již v případě cestování autobusem, vlakem nebo lodí.

Rozšíří se také pravomoci vnitrostátních orgánů, které budou moci účinněji vyšetřovat možná porušení práv cestujících.

Podle Gregorové nejde o zavádění nového systému, ale o nutnost dopravců přizpůsobit se novým pravidlům. „Oni jen doufají, že to hodně lidí vzdá, protože se jim do toho boje nebude chtít jít,“ řekla europoslankyně. Narážela tím na dosavadní složité vymáhání práv cestujících, kteří se mohou setkat s neochotou dopravců vyplácet náhrady.

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V roce 2023 navrhla Komise aktualizovat předpisy EU upravující práva cestujících při cestování letadlem, vlakem, lodí, po vnitrozemských vodních cestách, autobusem nebo dálkovým autobusem, a to v rámci balíčku opatření pro mobilitu cestujících.

Práva cestujících v EU se vztahují na přibližně 13 miliard cest letadlem, vlakem, dálkovým autobusem, autobusem nebo trajektem ročně. Očekává se, že tento počet do roku 2030 dosáhne 15 miliard a do roku 2050 téměř 20 miliard.

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