Peníze z EU vysychají. Odnesou to vlaky, bez dotací se nakupují málokdy

Přestože Česko bude v následujících sedmi letech čerpat evropské peníze na modernizaci železničních tratí včetně přípravy vysokorychlostních spojení a bude z nich i opravovat nádraží, peníze určené na nákup nových vlaků z evropského Operačního programu Doprava od příštího roku vyschnou. Právě evropské prostředky přitom byly hlavním impulzem k nastartování obnovy zanedbaného vozového parku po roce 2007.



Stárnutí českých vlaků se nastartovalo v devadesátých letech, kdy se nákupy nových souprav prakticky zastavily. Ještě na přelomu osmdesátých a devadesátých let na železnici dorazily motorové vozy, které jsou dnes označovány jako řada 843, nebo naopak rychlíkové vagony – takzvaná béčka.

„Až do spuštění evropských programů EU se pak ale v Česku objevily jen vagony pro mezistátní Eurocity vlaky od Siemensu nebo pendolina, která se do provozu zapojila v roce 2005,“ uvedl prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Administrativa je prý náročná

Vyřazení nákupů nových vlaků z evropských programů spolu s očekávaným škrtáním veřejných výdajů tak podle něj opět přispějí ke zpomalení tempa obnovy desítek let starých strojů za novou techniku.

Jedním z důvodů, proč ministerstvo dopravy už evropské peníze na nákup nových vozů nechce posílat, je jednoduše snížení sumy, kterou Česko na rozvoj dopravy z EU dostane. „Není možné podporovat všechny oblasti a oproti současnému programovému období tedy musí dojít k redukci. Ministerstvo dopravy neuvažuje pro příští období s využitím evropských prostředků pro tyto účely,“ uvedl mluvčí úřadu František Jemelka. Zatímco v letos končící sedmiletce bylo pro dostavbu dálniční sítě, rozvoj železnic a další projekty zhruba 145 miliard korun, v příštím období se tento balík sníží na zhruba sto miliard.

Problémy by ale podle ministerstva způsobovalo i postupné otevírání železnice soukromým dopravcům a s tím související nutnost vypisování veřejných soutěží na provoz jednotlivých tratí. Už v minulosti se totiž ukázalo, že skloubit podmínky pro získání až 85procentní dotace na nákup nových vlaků s podmínkami veřejných soutěží je obtížné. „Pokud by vozidla pořizoval dopravce pro účast ve standardním nabídkovém řízení, mohly by technické a administrativní potíže čerpání peněz ohrozit,“ uvedlo ministerstvo.

Jak EU přispívá na dopravu 4,56 miliardy eur může Česko čerpat v letech 2014 - 2020 z EU na dopravu.

může Česko čerpat v letech 2014 - 2020 z EU na dopravu. 300 milionů eur je určeno přímo na nákup nových vlaků.

je určeno přímo na nákup nových vlaků. 85 procent je maximální podíl příspěvku EU.

Nákupy budou na krajích

Úřad proto počítá s tím, že se do budoucna bude vozový park obnovovat přirozeně, tedy prostřednictvím úhrad od objednatelů, které budou příslušnou část odpisů vozidel obsahovat přímo v platbách za provoz. Tato cesta ale zatím k razantnímu omlazení vozového parku nevedla.

„V rámci přípravy nových kontraktů na dopravní obslužnost v krajích jsme samozřejmě s jednotlivými objednateli řešili i modernizaci vozového parku. V součtu však zatím nákup zcela nových vlaků tvoří zhruba jen 5 procent všech vozidel potřebných pro zajištění regionální dopravy,“ uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Útlum po koronaviru

Z nyní spuštěného Operačního programu Doprava dráhy naopak nakoupily 9 elektrických souprav RegioPanter, které jezdí na Plzeňsku. Dalších pět souprav spolufinancovaných z evropských peněz má směřovat do Moravskoslezského kraje. Posledním projektem je pořízení čtyř elektrických jednotek pro linku mezi Plzní, Chebem a Karlovými Vary. Celkem tak ČD předpokládají, že na modernizaci regionálních spojů vyčerpají dvě miliardy korun.

Ještě větší částku, zhruba 5,5 miliardy korun, plánuje vyčerpat Jihomoravský kraj. Ten je v Česku jediný, který se rozhodl pro nákup vlastních vlaků namísto toho, aby si dopravu i s vozidly objednával od dopravců. Celkem tak kraj u plzeňské Škody Transportation objednal 37 elektrických vlaků za více než 6,5 miliardy korun. Ty by měly být dodány do konce roku 2022.

Žádné další miliardy na pořízení nových vlaků z největšího evropského dotačního programu už ale nikdo neuvidí. Podle návrhu, který resort dopravy poslal ministerstvu pro místní rozvoj, budou evropské peníze sloužit například pro přestavbu elektrických souprav ze stejnosměrné na střídavou trakci nebo na vybavení lokomotiv jednotným evropským zabezpečovačem ETCS. Kromě resortu dopravy se dopravci a další zájemci budou moci obrátit rovněž na ministerstvo průmyslu a obchodu, které by v rámci programu Technologie a aplikace mělo vyčlenit peníze na projekty zvyšující elektrickou úspornost železniční dopravy.

Kromě vysychání evropských peněz se Vyka obává i tlaku na osekání nákladů ze strany státu a krajů poté, co se na veřejných rozpočtech projeví důsledek koronavirového zpomalování ekonomiky. Na druhou stranu by zpomalení obnovy vozového parku bylo podle něj citlivější cestou než další škrtání spojů a řídnutí jízdních řádů.Přestože přesné parametry programu známy nejsou, podle ministerstva dopravy v nich bude výrazně méně peněz než v Operačním programu Doprava.