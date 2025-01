Vlaky nestojí. První hodiny pod novým zabezpečovačem hodnotí dopravci kladně

„Stále nemáme žádnou závadu, žádný vlak nikde nestojí,“ řekl MF DNES šéf provozu společnosti RegioJet Jiří Schmidt. Provoz vlaků pouze se systémem ETCS se má od začátku roku rozšířit postupně na zhruba šesti stech kilometrech tratí. Přímo od prvního ledna se to ale týká zatím jen jediné linky, mezi Přerovem a Českou Třebovou, což je rychlíková linka bez osobních vlaků.

Zatímco osobní vlaky mají 1. ledna velmi osekaný jízdní řád, nákladní doprava jezdí i o svátcích. „My jsme už od prosince jezdili ve výhradním provozu, i když ještě nebyl. Jinak řečeno jsme testovali, jestli jsme připravení a začátek roku nás nijak výrazně nezaskočil,“ uvedl ředitel nákladního dopravce ČD Cargo Tomáš Tóth. Podle něj tak vlaky státem vlastněného dopravce jezdily od spuštění výhradního provozu bez výpadků. Celkem šlo jen za 1. leden o 19 vlaků v ostrém provozu z celkových 69, které jely pod ETCS.

Tlak na provoz podle Schmidta přijde až v neděli odpoledne, kdy se do vlaků ve velkém poprvé vrátí cestující. Přestože tyto dny (čtvrtek a pátek) jsou běžnými pracovní dny s klasickým jízdním řádem, kvůli mezičasu mezi svátkem a víkendem je lidí ve vlacích méně. To má vliv na nastupování a plynulost provozu. Zejména příměstská doprava s vysokými počty cestujících má obecně velký vliv na zpoždění, která se pak přenášejí do zbytku sítě.

„Systém se rozbíhá a používá se. Jsme rádi, že můžeme přispět k bezpečnosti na železnici,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Od osmého ledna se k výše uvedené trati pod výhradní provoz ETCS připojí spojení mezi Břeclaví a Bohumínem, o týden později pak přibude spojení České Třebové přes Adamov a Modřice až do Břeclavi. Dále pak 22. ledna připojí Správa železnic větev od Prahy, konkrétně od Běchovic do Pardubic a České Třebové.

O spuštění výhradního provozu pod ETCS se v Česku rozhodlo v roce 2017. V současnosti je pro provoz vybaveno přes 1 800 vlaků a proškoleno na 3 500 strojvedoucích, což je podle ministerstva dopravy dostatečný počet pro zvládnutí této první fáze.

Výhledově by se měl evropský zabezpečovač ETCS rozšířit prakticky na celou tuzemskou železniční síť. Ministerstvo hodnotu tohoto projektu odhadlo na 32 miliard korun. To se ale týká jen infrastrukturní části, další miliardy se týkají nákladů na vybavení vlaků takzvanými palubními jednotkami.

5. srpna 2024