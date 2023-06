Zabezpečení tratí ještě víc prodraží nová technologie. Evropa chce modernější

Nyní ale Evropa prosazuje další modernizaci systému a tuzemská železnice tak začíná tušit, že astronomické náklady na moderní zabezpečovač se jí ještě více prodraží. „V současnosti stavíme ETCS. Víme ale, že do deseti let budeme zavádět FRMCS a o něm víme akorát to, co znamená jeho zkratka, a nic víc,“ řekl s jistou dávkou nadsázky ředitel odboru dotací na Správě železnic Tomáš Čoček.

Aby vozidla byla kompatibilní, je nutné je vybavit takzvanou vozidlovou částí. Ta vychází v cenách deseti, dvanácti nebo i čtrnácti milionů korun na jedno vozidlo. Pavel Winter náměstek pro dopravu středočeského integrátora dopravy