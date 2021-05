Šéf Emirates kritizuje Boeing. Pohrozil stornováním obří zakázky na letadla

Tim Clark (*1949) V čele aerolinek Emirates je už bezmála dvacet let. V roce 2019 oznámil odchod z pozice prezidenta, kvůli pandemii si to ale rozmyslel.

Letectví ho fascinovalo už od mládí. Začínal jako pracovník odbavení cestujících u aerolinek British Caledonian.

V roce 1985 vstoupil do nově vzniklého leteckého startupu v Dubaji a dostal na starost plánování. Během let se ze startupu staly jedny z nejvýznamnějších aerolinek dneška. Podle zahraničních webů je to právě Tim Clark, komu firma Emirates vděčí za svůj úspěch.

V roce 2014 získal Řád britského impéria za zásluhy o britskou prosperitu a letecký průmysl.