Česko musí kupovat víc vozů na elektřinu, dopravním podnikům se to prodraží

Státní podniky ani úřady se zatím do elektromobility příliš nehrnuly, nově ale budou muset. Evropská komise jednotlivým zemím stanovila, jak rychle musejí postupovat v prosazování nízkoemisních vozidel. Významné zvýšení nákladů to přinese hlavně dopravním podnikům, které je promítnou do cen jízdného.