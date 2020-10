Letadlo na vodíkový pohon má za sebou první let. Pojme až šest pasažérů

Čtvrteční let ZeroAvia byl proveden na letišti Cranfield v Anglii 50 mil severně od Londýna. Letiště ve vlastnictví cranfieldské univerzity bylo zároveň i místem, kde probíhal výzkum a vývoj nového letadla.

Společnost ZeroAvia uvedla, že letadlo je světovou novinkou. Pro přepravu pasažérů byly však v minulosti vyrobeny i jiné letouny. Například v roce 2016 podniklo německé letadlo HY4, které je schopné přepravit čtyři osoby, první oficiální cestu z německého letiště Stuttgart.

Podle generálního ředitele ZeroAvia je ale letadlo unikátní právě svou velikostí. „I přesto, že některá experimentální letadla s využitím vodíkových palivových článků už v minulosti letěla, velikost tohoto komerčně dostupného letadla ukazuje, že platící cestující by mohli velmi brzy létat se skutečně nulovými emisemi,“ uvedl Val Miftakhov, generální ředitel společnosti ZeroAvia pro CNBC.

ZeroAvia vede program nazvaný HyFlyer spolu s partnery projektu Intelligent Energy a Evropským střediskem pro námořní energii (EMEC). Podle EMECu je cílem především dekarbonizace malých osobních letadel středního doletu . Změnu by měly přinést technologie, které nahradí dosud používané motory a paliva.

V dalším kroku projektu HyFlyer společnost ZeroAvia plánuje podniknout další let na vodíkový pohon, tentokrát na vzdálenost 250 až 300 námořních mil (463 až 556 kilometrů) od souostroví Orkneje u severního pobřeží Skotska. Měl by se uskutečnit ještě do konce roku 2020.

ZeroAvia uskutečnila svůj první let ve stejném týdnu, kdy letecký gigant Airbus oznámil svůj projekt ZEROe. Tři různé letouny od francouzského výrobce by měly stejně jako letadla od ZeroAvia létat na vodíkový pohon a vypouštět tak méně emisí do ovzduší. Airbus by měl projekt spustit do roku 2035.

Využívání vodíkového pohonu začíná být v posledních letech, kdy se ekologie více řeší, velmi populárním zdrojem energie. Ačkoliv je letectví s nulovými emisemi ještě vzdálenou budoucností, v menším měřítku se tento typ pohonu už používá.

V Londýně byly například zavedeny vodíkové autobusy, společnost Alstom zase představila vlak Coradia iLint, který využívá technologii, která přeměňuje vodík a kyslík na elektrickou energii.