Systém EES budou země zavádět postupně během šesti měsíců, přičemž 29 zemí schengenského prostoru by mělo být plně v souladu s ním do 10. dubna. Mezi státy, které na nový systém přecházejí, jsou nejoblíbenější evropské turistické cíle, jako je Itálie, Řecko, Francie nebo Španělsko, píše web The Washington Post.
Podle červencového oznámení Evropské rady mohou některé země přejít na biometrii již dříve. Jiné mohou naopak tuto technologii zavádět postupně a v období zvýšené zátěže se vracet ke starším postupům. Během přechodného období budou země i nadále razítkovat pasy, což je pro cestovatele poslední šance, jak je získat. „V pasu jim už pak pravděpodobně žádná další nepřibudou,“ řekla turistická manažerka Robyn Stencilová.
Místo razítka sken
Technologické výhody nového systému jasně převažují nad nostalgií, shodují se evropští odborníci na cestování. Ačkoli čekání zpočátku může být o něco delší, bezkontaktní program by nakonec mohl cestujícím ušetřit značné množství času.
Po příletu se uživatelé, kteří nový program využívají poprvé, zaregistrují u imigračního stánku nebo samostatného kiosku, který jim sejme otisky prstů, pořídí fotografie a naskenuje pas. Pokud vše proběhne v pořádku, mohou volně vstoupit do země. Děti mladší 12 let nemusí poskytovat otisky prstů.
EU uvedla jako hlavní důvody této změny účelnost a efektivitu hraničních kontrol. Dalšími motivujícími faktory bylo zvýšení bezpečnosti v schengenském prostoru a omezení nelegální migrace.
Liam S. Dunch, globální produktový manažer pro Evropu v cestovní kanceláři Abercrombie & Kent, uvedl, že biometrické údaje také pomohou EU lépe sledovat pobyty turistů včetně návštěvníků, kteří mohou překročit zákonný počet dní.
Kdo zavádí EES?
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
„Protože dříve neexistoval žádný centralizovaný elektronický systém sledování, nikdy nebylo možné zjistit, zda lidé překračují povolenou délku pobytu v Evropě,“ dodává Dunch. Nyní budou všichni registrováni v centrální databázi. „Pokud překročíte 90 dní v období 180 dnů, bude to mít důsledky.“
Obavy cestujících o ochranu soukromí
Pro některé lidi, kteří si cení svého soukromí, může být biometrie poněkud znepokojující. Podle EU bude nový systém shromažďovat, zaznamenávat a ukládat údaje jako například celé jméno a datum narození, datum a místo příjezdu a odjezdu, podobiznu a otisky prstů a také informaci o tom, zda byl někomu do EU odepřen vstup.
Biometrické údaje mohou úřady v některých případech v databázích uchovávat až pět let. EU uvedla, že k údajům mají přístup pouze určení zaměstnanci vnitrostátních orgánů, jako jsou úředníci pohraniční, vízové a imigrační správy a orgány činné v trestním řízení v zemích se systémem EES. „Ve většině případů třetí strany nemohou vaše údaje získat,“ uvedly úřady.
Rich Davis, senior bezpečnostní poradce společnosti International SOS, která se zabývá hodnocením bezpečnostních rizik, uvedl, že ochrana soukromí v Evropě je na vysoké úrovni a je dokonce přísnější než v USA. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost v roce 2018, je komplexní a přísný zákon, který chrání práva jednotlivců na soukromí. Porušení tohoto nařízení může být potrestáno pokutou v řádu desítek milionů eur.
Návštěvníci směřující do Evropy, kteří mají výhrady k biometrickým údajům, nemají možnost se z tohoto systému odhlásit a požádat o manuální kontrolu pasu. „Pokud někdo chce cestovat do Evropy, bude muset poskytnout své biometrické údaje,“ dodala Stencilová. „Pokud se tak rozhodnou neučinit, do Evropy se nepodívají.“
Po EES přijde ETIAS
Jakmile bude systém EES zprovozněn, EU spustí Evropský systém cestovních informací a povolení (ETIAS), dlouho odkládanou druhou fázi svého velkého plánu. EU zatím neoznámila konkrétní datum spuštění. Uvedla ale, že o něm informuje několik měsíců předem. Na svých webových stránkách uvádí, že je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2026.
Autorizační program je podobný britskému elektronickému cestovnímu povolení, které se vztahuje na občany USA, a americkému elektronickému systému pro cestovní povolení, jehož cena se 30. září zvýší z 21 na 40 dolarů.
V případě systému ETIAS musí občané téměř 50 zemí osvobozených od vízové povinnosti, jako jsou Spojené státy, Kanada a Austrálie, požádat o vstup do 30 evropských zemí (29 zemí schengenského prostoru plus Kypr). Platnost povolení je tři roky nebo do vypršení platnosti pasu, podle toho, co nastane dříve.
Cestující podávají žádost prostřednictvím webových stránek nebo aplikace ETIAS. Poplatek činí 20 eur, ale jeho výše se může opět změnit. O povolení musí požádat návštěvníci všech věkových kategorií, lidé mladší 18 let a starší 70 let jsou od poplatku osvobozeni. Návštěvníci musí podat žádost předem.
EU uvedla, že žádosti budou zpracovány během několika minut až 96 hodin, ale doporučuje, aby si lidé povolení zajistili před rezervací letenek a hotelů. V některých případech mohou úředníci požadovat další informace nebo pohovor, což může proces prodloužit o dalších 30 dní.
Při nákupu ETIAS se cestovatel musí ujistit, že používá oficiální webové stránky bez ohledu na to, kterou zemi plánuje navštívit. Když EU oznámila nový program, začalo se objevovat mnoho podvodníků, kteří nabízeli služby za přemrštěné částky, uzavírá americký web.