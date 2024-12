Vlakoví dopravci vybavili potřebný počet vozidel zabezpečovačem ETCS

Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. K zahájení výhradního provozu je potřeba vyškolit 4 500 strojvedoucích, v polovině minulého týdne jich bylo proškoleno asi 3 300, další ještě školení absolvují.

„Všichni dopravci pokračují ve školení svých strojvedoucích tak, aby potřebné počty strojvedoucích zajistili,“ řekla řekla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. V režimu výhradního provozu už podle ní jezdí například nákladní dopravci Metrans Rail nebo ČD Cargo.

Spuštění podle plánu

Do konce roku podle Strakové nejspíš proškolených strojvedoucích 4 500 nebude. Číslo je podle mluvčí odhad z informací poskytnutých celým sektorem a zahrnuje jak osobní a nákladní dopravce, tak i subjekty zajišťující správu infrastruktury, dopravních cest nebo staveb. Důležité podle mluvčí je, že všichni dopravci budou mít v lednu takový počet proškolených strojvedoucích, který ke spuštění výhradního provozu bude stačit.

„Českých a zahraničních dopravců, kteří mohou provozovat drážní dopravu na celostátních a regionálních dráhách v ČR, je celkem 111. Nemají povinnost nám počty proškolených strojvedoucích hlásit,“ uvedla k počtu proškolených strojvedoucích Straková. Celkem je v Česku podle Strakové přibližně 8 500 aktivních strojvedoucích, 9 500 lidí má licenci strojvedoucího.

Nejprve do výhradního provozu přejde od 1. ledna trať Česká Třebová - Olomouc - Přerov, od 8. ledna Břeclav - Bohumín, od 15. ledna Česká Třebová - Břeclav a od 22. ledna Praha-Běchovice - Česká Třebová. Na těchto tratích projede denně kolem 1 200 vlaků.

Investice v dalších šesti letech za 32 miliard

Ministerstvo dopravy počítá s vybavením ETCS na dalších 4 000 kilometrů tratí do roku 2030, což si vyžádá investice do infrastruktury kolem 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zaveden na koridoru Praha - České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun - Plzeň - Cheb a do roku 2030 na celé síti TEN-T. Spojení traťového zařízení s lokomotivou funguje přes mobilní síť GSM-R.

Vlaky Českých drah podle mluvčího Filipa Medelského v posledním půlroce ve zkušebním provozu ujely několik tisíc kilometrů denně pod dohledem ETCS. „Školení strojvedoucích na provoz s ETCS kontinuálně probíhá, aktuálně máme vyškoleno asi 1000 strojvedoucích,“ řekl minulý týden.

Dopravce RegioJet podle jeho mluvčí Alexandry Janoušek Kostřicové aktuálně pod systémem ETCS provozuje všechny své lokomotivy. „Jde o celkem 28 lokomotiv typu Traxx a čtyři lokomotivy typu Vectron, které jsou schváleny a připraveny k provozu,“ uvedla mluvčí. Leo Express systémem podle mluvčího Emila Sedlaříka vybavil všechny své vlaky Flirt, které jezdí mezi Prahou a Ostravou, na Slovensko a do Polska.