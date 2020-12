Boeing 737 Max už je bezpečný, říká EU. Vrátit se může v půlce ledna

Letouny byly uzemněné od března 2019 poté, co kvůli chybě v systému došlo ke dvěma fatálním nehodám poblíž Indonésie a v Etiopii, během nichž zemřelo 346 lidí. Povolení k opětovnému uvedení Boeingu 737 MAX bylo v nedávné době uděleno ve Spojených státech a v Brazílii. V Evropě by k němu podle EASA mělo dojít v půlce ledna.

Už od druhé nehody podnikla agentura podrobné prohlídky letadla, podobně jako Federální letecký úřad (FAA) ve Spojených státech. Podle zprávy, kterou evropská agentura vydala, šlo vyšetřování ještě mnohem dál než k prozkoumávání systému, který obě nehody zavinil. Uvedla také, že společnost Boeing provedla na letadle nespočet úprav.

„Šli jsme opravdu do hloubky a prozkoumali jsme na letadle vše, co šlo,” uvádí ředitel Ky a dodává, že se EASA snažila zaměřit na všechny aspekty, které by případně v budoucnu mohly zavinit další letecké neštěstí.

Předtím, než se Boeing 737 MAX vrátí do provozu, budou muset být stávající letouny vybaveny novým počítačovým softwarem a projít dalšími úpravami. Piloti, kteří budou s letadly létat, podstoupí povinný trénink a před prvním letem každé letadlo podnikne testovací let, aby bylo jasné, že všechny úpravy byly udělány správně. „Jsme si jistí, že Boeing 737 MAX teď bude opravdu bezpečný,“ uvedl Ky pro BBC.



Většina prvotních přezkoumání Boeingu 737 MAX po jeho vypuštění proběhla pod vedením amerického úřadu, zatímco ten evropský v rámci mezinárodní dohody pouze aplikoval stejné postupy. Jelikož je ale FAA momentálně pod palbou kritiky za to, že povolila létání v závadném typu letadla, ředitel Ky uvádí, že Evropa bude postupy více sledovat a v budoucnu už k něčemu takovému nedojde. „Určitě jsme se z této chyby poučili a víme, že se sami budeme snažit letadla kontrolovat,“ říká.

Úřady důvěru neztratily, věří ředitel EASA

EASA tak jako sekundární agentura sice nebude provádět bezpečnostní práce, bude ale vyvíjet větší tlak FAA a blíže přezkoumávat každé rozhodnutí. „Budeme zadávat naše vlastní požadavky ohledně bezpečnosti a budeme mnohem více důkladní, než jsme bývali,“ říká Ky.

O to, že by letecké úřady, které zkoumají bezpečnost letounů ztratily důvěru veřejnosti, se ale ředitel EASA neobává. „Věřím, že ke ztrátě důvěry nedošlo. Udělali jsme v poslední době velký posun a víme, co se dělo špatně a na čem můžeme pracovat. Doufám, že když řekneme, že je nějaké letadlo bezpečné, veřejnost nám bude věřit,“ uzavírá.